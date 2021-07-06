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Vitor Pereira: Tutkumuzla kazanacağız

06.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız" dedi.

Vitor Pereira: Tutkumuzla kazanacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, çalışma öncesi takıma yaptığı konuşmada şampiyon olmaya geldiğini söyledi. Fenerbahçe’nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Pereira kendisi için burada olmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirirken, geçen dönemde şampiyon olamadıklarını ama bu defa hep birlikte kulübe olan bağlılıkları ile başarmak istediklerini, bunun da lafla değil çalışarak olacağını söyledi. Pereira, "İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim, şampiyon olmaya geldim ve olacağım” şeklinde konuşurken, koyduğu disiplin kurallarına da herkesin uymak zorunda olduğunu oyuncularına söyledi.

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Takım içi iletişime çok önem verdiğini oyuncularına anlatan Portekizli Teknik Adam, “Ne probleminiz olursa direkt gelin bana söyleyin, ben de sizinle ilgili öyle yapacağım” şeklinde konuştu.
Portekizli teknik adam sözlerine şöyle sürdürdü:

“Hepiniz çok kaliteli, ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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