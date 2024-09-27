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Vitor Perreira'nın merakla beklediği karar sonunda netlik kazandı! Tazminatı kaptı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.09.2024 22:05
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Corinthians'a açtığı davayı kazandı. Brezilya ekibi, Portekizli teknik adama 465 bin Euro ödeyecek.

Suudi Arabistan'ın A Shabab takımını çalıştıran Vitor Pereira, eski takımı Corinthians'a açtığı davayı kazandı.

465 BİN EURO ÖDENECEK

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İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görülen davada Brezilya kulübünün, Pereira'ya 465 bin Euro ödemesine karar verdildi.

FIFA OLMAYINCA CAS'A BAŞVURDU

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Portekizli teknik adam Şubat 2022'de göreve başladığı Corinthians'ta yıl sonuna kadar çalışmıştı. Pereira, bu dönemden kalan alacakları için Brezilya ekibine dava açmıştı. 56 yaşındaki teknik adam, ilk olarak FIFA'ya başvurmuş ve olumlu bir karar almıştı. Corinthians ise bu karara CAS'a başvurarak itirazda bulunmuştu.

64 MAÇTA 26 GALİBİYET

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Vitor Pereira, Corinthians'ta 64 maça çıktı, 26 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.

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Vitor Pereira fenerbahçe
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