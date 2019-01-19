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Vivo Apex 2019 için geri sayım başladı

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 19.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

Vivo, 25 Şubat’ta start alacak olan Mobil Dünya Kongresi’ne damga vurmak istiyor. Çinli üretici merakla beklenen Vivo Apex 2019 modelini MWC kapsamında görücüye çıkaracak.

Vivo Apex 2019 için geri sayım başladı

Önümüzdeki ay akıllı telefon sektörü açısından hayli hareketli geçecek. Sektörün önde gelen isimleri amiral gemisi modellerini Şubat ayında görücüye çıkaracak.

Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bildiği üzere 25 – 28 Şubat tarihleri arasında Barselona’da Mobil Dünya Kongresi gerçekleşecek. Sektörün önde gelen isimleri bu etkinliğin hemen öncesinde yeni modellerini duyurarak, fuar kapsamında telefonlarını sergileyecekler.

Sony, Samsung ve LG gibi isimler yeni modellerini tanıtacakları tarihleri zaten daha önceden açıklamıştı. Şimdi bunlara Vivo da katıldı. Çinli üretici uzun bir süredir merakla beklenen yeni modeli Apex 2019 için tarih verdi.

Çinli üretici tarafından paylaşılan basın davetiyesinde Vivo Apex 2019 modelinin 24 Ocak’ta tanıtılacağı belirtiliyor. 24 Ocakt’ta tanıtılacak bu modelin MWC kapsamında da boy göstermesi bekleniyor.

Şimdilik Vivo Apex 2019 hakkında kesinleşmiş bir detay bulunmuyor. Sızdırılan bilgilere göre telefon uçtan uca bir ekrana sahip olacak. Ayrıca telefonun ekran altı parmak izi okuyucusu özelliğine sahip olması da bekleniyor.

Vivo Apex 2019 genel hatlarıyla üst segmente hitap eden bir model olacak. Telefonun öncelikli olarak Çin’de satışa sunulması bekleniyor. Mobil Dünya Kongresi sonrasında ise Avrupa’da raflardaki yerini alabileceği tahmin ediliyor.

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vivo akıllı telefon

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