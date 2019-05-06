Vivo S1’in Pro modeli ortaya çıktı

Elbette dileyenler 8GB RAM’li versiyonu da tercih edebiliyorlar. Dahili depolama tarafında da 128GB ve 256GB’lık iki farklı opsiyon mevcut. 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.39 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olan telefon, uçtan uca çentiksiz ekran tasarımıyla göz dolduruyor.

19.5:9 ekran en boy oranına sahip olan modelin ekran gövde oranı ise yüzde 91.64. Kısaca özetlemek gerekirse Oppo S1 Pro’nun tasarım açısından hayli başarılı olduğu söylenebilir.

Telefonun arka kısmında dikey olarak konumlandırılmış 3’lü ana kamera modülü yer alıyor. Bu modül içerisinde 48MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera ve 5MP derinlik ayarlı kamera bulunduruyor.

3700 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenen S1 Pro, 400 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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