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vivo X Fold6’nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı! Batarya kapasitesinde dikkat çeken ayrıntı

vivo’nun katlanabilir telefonu X Fold6, bir İtalyan çevrim içi mağazada 2.135,90 avro fiyatla listelendi. İlanda cihazın kamera, ekran ve batarya özellikleri de yer aldı. Listenen batarya kapasitesindeki ayrıntı ise dikkat çekti.

vivo X Fold6’nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı! Batarya kapasitesinde dikkat çeken ayrıntı
Enes Çırtlık

Çin’de birkaç ay önce tanıtılan vivo X Fold6, küresel lansman beklentileri sürerken İtalyan bir çevrim içi perakendecinin internet sitesinde göründü.

Telefon, mağazada 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile mavi ve siyah renk seçeneklerinde listelendi. İlanda görülen fiyat 2.135,90 avro. Bu yapılandırmanın Avrupa’ya sunulacak tek bellek ve depolama seçeneği olması muhtemel.

vivo X Fold6’nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı! Batarya kapasitesinde dikkat çeken ayrıntı 1

200 MP ANA KAMERA, 8,02 İNÇ KATLANABİLİR EKRAN

Mağaza ilanına göre vivo X Fold6, 2504 × 2312 piksel çözünürlüklü 8,02 inç AMOLED katlanabilir ekran taşıyor. İşlemci, en fazla 4,21 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir CPU olarak belirtiliyor.

Kamera özellikleri arasında 200 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön kamera ise 20 MP olarak listeleniyor.

Kapalı hâlde 157,2 × 74,3 × 9,9 mm ölçülerinde olduğu belirtilen telefonun ağırlığı 230 gram. İlanda toz ve suya dayanıklılık için IP58 derecesi de yer alıyor.

vivo X Fold6’nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı! Batarya kapasitesinde dikkat çeken ayrıntı 2

BATARYA KAPASİTESİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Avrupa ilanında batarya kapasitesi 6.900 mAh olarak gösteriliyor. Çin sürümünde ise 7.000 mAh batarya bulunuyor.

Bu farkın Avrupa sürümünde daha küçük bir batarya kullanılmasından değil, ilanda tipik kapasite yerine nominal kapasitenin belirtilmesinden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

İlanda 80 W kablolu şarj ve gücü belirtilmeyen kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

KÜRESEL LANSMAN İÇİN 1 EKİM İDDİASI

Ayrıca telefonun, kutudan Android 17 tabanlı OriginOS 7 Fold ile çıkacağı öngörülüyor.

Daha önce bir sızıntı kaynağı, vivo X Fold6’nın küresel lansmanının 1 Ekim’de (yarın) yapılacağını öne sürmüştü. Ancak bu tarih henüz vivo tarafından resmen açıklanmış değil.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Vivo katlanabilir telefon
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