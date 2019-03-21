Vivo X27 ve X27 Pro’nun özellikleri belli oldu

Vivo’nun bu yeni orta sınıf telefonları, pop-up selfie kamerasıylaboy gösterecek. Ayrıca parmak izi tarayıcısı ve üçlü arka kameralı kurulum özellikli. Son dönemlerin gözdesi AMOLED ekran da unutulmamış.

Akıllı telefon kullanıcıları tarafından Vivo X27’nin tercih edilmesini sağlayabilecek genel özellikleri ise şunlar;

2.1.080 x 2.340 piksel çözünürlük

6.39 inç full HD + AMOLED ekran

8GB RAM ve 128GB depolama

Snapdragon 675 SoC işlemci

48MP ana kamera, 13MP ikincil sensör ve 5MP derinlik sensörü

4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS desteği

4.000mAh batarya

Vivo X27 Pro özellikleri

1,080 x 2,340 piksel çözünürlük

%92,12 ekran / gövde oranı

6,7 inçlik AMOLED full HD + ekran

Android 9.0 Pie tabanlı FunTouch 9

AK-4377A Hi-Fi ses sistemi

48MP Sony IMX586 birincil sensör

13MP ikincil lens

2MP derinlik algılama ünitesi

Bu özellikler arasında ekran çözünürlüğü daha çok dikkat çekmeyi başarıyor. Özellikle de telefondan film izlemek isteyenler için bu modeller son derece ideal. Bu modellerin, yıl ortalarına doğru satışa sunulması bekleniyor.

Avrupa’da en çok satan 10 otomobil!

