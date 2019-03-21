Vivo X27 ve X27 Pro’nun özellikleri belli oldu

Vivo’nun bu yeni orta sınıf telefonları, pop-up selfie kamerasıylaboy gösterecek. Ayrıca parmak izi tarayıcısı ve üçlü arka kameralı kurulum özellikli. Son dönemlerin gözdesi AMOLED ekran da unutulmamış.
Akıllı telefon kullanıcıları tarafından Vivo X27’nin tercih edilmesini sağlayabilecek genel özellikleri ise şunlar;
2.1.080 x 2.340 piksel çözünürlük
6.39 inç full HD + AMOLED ekran
8GB RAM ve 128GB depolama
Snapdragon 675 SoC işlemci
48MP ana kamera, 13MP ikincil sensör ve 5MP derinlik sensörü
4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS desteği
4.000mAh batarya
Vivo X27 Pro özellikleri
1,080 x 2,340 piksel çözünürlük
%92,12 ekran / gövde oranı
6,7 inçlik AMOLED full HD + ekran
Android 9.0 Pie tabanlı FunTouch 9
AK-4377A Hi-Fi ses sistemi
48MP Sony IMX586 birincil sensör
13MP ikincil lens
2MP derinlik algılama ünitesi
Bu özellikler arasında ekran çözünürlüğü daha çok dikkat çekmeyi başarıyor. Özellikle de telefondan film izlemek isteyenler için bu modeller son derece ideal. Bu modellerin, yıl ortalarına doğru satışa sunulması bekleniyor.
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