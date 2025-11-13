Mynet Trend

Vize başvurusu yapan havacı çift sonucu görünce hayatlarının şokunu yaşadı

İçerik devam ediyor

Danimarka'ya vize başvurusu yapan havacı bir çift, aldıkları sonuç karşısında hayatlarının şokunu yaşadılar. Yayınladıkları videoyla isyan eden çift gündem oldu.

Türk vatandaşlarının son yıllarda vize konusu kanayan yaralarından bir tanesi. Ya çoğu vize başvurusu reddediliyor ya da kısa süreli vizelerle sinirleri zıplatıyor. Son olarak da sosyal medyada paylaşılan bir vize mağduru çift gündem oldu.

Vize başvurusu yapan havacı çift sonucu görünce hayatlarının şokunu yaşadı 1

SADECE 4 GÜN VERİLDİ

Uzun yıllar boyunca farklı ülkelere seyahat eden eski kabin memuru ve pilot olan çift, Danimarka'ya vize başvurusunda bulundu. Fakat hiç beklemedikleri sonuçla karşılaştılar. Sık sık yurt dışında bulunan havacı çifte yalnızca 4 gün vize verilmesi şaşkına çevirdi.

Vize başvurusu yapan havacı çift sonucu görünce hayatlarının şokunu yaşadı 2

Yayınladıları video "Dört gün vermişler bize. Biz sürekli yurt dışında olan insanlarız. Alabildiğimiz vize süresi 4 gün. İnanılmaz bir şey." sözleriyle isyan ettiler.

Mynet'in Sesi
