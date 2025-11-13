Vize başvurusu yapan havacı çift sonucu görünce hayatlarının şokunu yaşadı

Türk vatandaşlarının son yıllarda vize konusu kanayan yaralarından bir tanesi. Ya çoğu vize başvurusu reddediliyor ya da kısa süreli vizelerle sinirleri zıplatıyor. Son olarak da sosyal medyada paylaşılan bir vize mağduru çift gündem oldu.

SADECE 4 GÜN VERİLDİ

Uzun yıllar boyunca farklı ülkelere seyahat eden eski kabin memuru ve pilot olan çift, Danimarka'ya vize başvurusunda bulundu. Fakat hiç beklemedikleri sonuçla karşılaştılar. Sık sık yurt dışında bulunan havacı çifte yalnızca 4 gün vize verilmesi şaşkına çevirdi.

Yayınladıları video "Dört gün vermişler bize. Biz sürekli yurt dışında olan insanlarız. Alabildiğimiz vize süresi 4 gün. İnanılmaz bir şey." sözleriyle isyan ettiler.