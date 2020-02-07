Vizyonda bu hafta 9 yeni film var

Prömiyerini gerçekleştirdiği "Cannes Film Festivali"nde iki ödüle birden layık görülen yapımda, Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverria ve Victor Moreira rol alıyor.

Askeri darbe sırasında babasının kayboluşundan esinlenen yönetmen Cesar Diaz, 2018'de darbecilerin yargılanmasıyla başlayan filminde, kendi aile geçmişini araştıran bir antropoloğun hikayesini anlatıyor.

Belçika'nın Oscar adayı seçilen ve orijinal ismi "Nuestras Madres" olan yapım, Guatemala'da 200 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan iç savaşın acılarını sinemaya aktarıyor.

Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu "Şahane Hayaller", şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu ediniyor. Komedi türündeki filmin başrolünde Ömer Başdoğan yer alıyor.

Türk sinemaseverler vizyonda bu hafta "Şahane Hayaller", "Annelerimiz", "Karanlık Sular", "Yırtıcı Kuşlar ve Muhteşem Harley Quinn", "Şeker Çocuk", "Süper Ajanlar", "Peri", "Karabasan" ve "Humraz Cin Tarikatı" filmlerini izleyecek.

Karanlık Sular

ABD'li roman yazarı Nathaniel Rich'in 2016'da New York Times'da kaleme aldığı "The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare" adlı makalesinden uyarlanan filmin başrollerinde Mark Ruffalo ve Anne Hathaway yer alıyor.

Biyografi türündeki yapım, dünyanın en büyük şirketlerinden biri ile ilgili karanlık bir sırrı açığa çıkaran bir avukatın hikayesini konu ediniyor.

Yırtıcı Kuşlar ve Muhteşem Harley Quinn

Ewan McGregor, Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead ve Rosie Perez'in rol aldığı aksiyon türündeki yapım, "Harley Quinn" karakterinin Joker'den ayrılmasından sonra Black Canary, Huntress ve Dedektif Renee Montoya'ya katılarak Cassandra Cain'i suç lordu Black Mask'ten kurtarmaya çalışmalarını anlatıyor.

Şeker Çocuk

ABD'li oyuncu Shia LaBeouf'un kendi hayatından esinlenerek kaleme aldığı "Şeker Çocuk" ünlü aktörün çocukluk ve gençlik yıllarında babasıyla ilişkisini, onun getirdiği psikolojik durumları ele alıyor.

Alma Har'el'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, LaBeouf'un yanı sıra Lucas Hedges, Noah Jupe, Natasha Lyonne, Maika Monroe ve şarkı sözü yazarı FKA Twigs ile komedyen Byron Bowers rol alıyor.