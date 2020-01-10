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  4. Vokalist Özlem, internetten sahiplendiği gözleri görmeyen kedilere ışık oldu

Vokalist Özlem, internetten sahiplendiği gözleri görmeyen kedilere ışık oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Muğla'da çevresinde hayvanlara gösterdiği ilgiyle tanınan 44 yaşındaki Özlem Şen, gözleri görmediği için kimsenin sahiplenmediği 3 kediye evinin kapılarını açtı - Hayvanlarıyla aynı masada yemek yiyen, aynı yatakta uyuyan Şen: - "Onlar ev sahibi, ben misafir gibiyim. Her şey evde onlara göre kuruluyor, dizayn ediliyor. Güzel bir sevgi bağımız var"

ALİ BALLI - İstanbul'da bir dönem ünlülerin de vokalistliğini yaptıktan sonra müziğe ara veren Özlem Şen, özellikle gözleri görmeyen kedileri sahiplenerek onları sıcak bir yuvaya kavuşturmak istiyor.

Yıllarca ünlü isimlere vokalistlik yaptıktan sonra büyükşehrin yoğunluğundan sıkılarak 7 yıl önce Bodrum'a yerleşen 44 yaşındaki Şen, ilçedeki görme engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Kendisinde doğuştan göz titremesi rahatsızlığı bulunan Şen, bahçeli evini zaman zaman görmeyen hayvanlarla paylaştı. Evinde bir kedisi ve 2 köpeği olan Şen, internetten yaptığı taramada gözleri görmeyen üç kediyi kimsenin sahiplenmediğini fark etti. Bunun üzerine yuvasını bu üç kediye de açan Şen, "Can yoldaşlarım" dediği kediler ve diğer hayvanlarıyla evini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kedilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Şen, hayvanların rahatı için büyük çaba gösteriyor.

- Hayvanların "gözü" olmaya çalışıyor

Şen, AA muhabirine, kedi ve köpekleriyle yalnızlığının sona erdiğini, huzuru bulduğunu söyledi. Bugüne kadar birçok hayvana severek baktığını ifade eden Şen, İstanbul'da da görme engelli kedilere baktığını, bu geleneğini Bodrum'da da sürdürdüğünü dile getirdi.

Bakımını yaptığı hayvanları zaman zaman güvendiği insanlara sahiplendirdiğini anlatan Şen, "Aynı masada yemek yiyor, aynı yatakta uyuyor, aynı havayı soluyoruz. Köpekleri de barınaktan sahiplendim. Onlar ev sahibi ben ise misafir gibiyim. Her şey evde onlara göre kuruluyor, dizayn ediliyor. Güzel bir sevgi bağımız var. Kiraladığım evler onlara özel. Ev sahibim de hayvansever olduğu için iyi anlaşıyoruz." diye konuştu.

Müzik hayatını aktif şekilde 15 yıl sürdürdüğünü anlatan Şen, mesleğine ilçedeki bir aile işletmesinde yeniden döneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum, ev, hayvan, hayvansever, kedi, köpek, Muğla, Özlem Şen, Solist, türk sanat müziği,

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