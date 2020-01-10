Vokalist Özlem, internetten sahiplendiği gözleri görmeyen kedilere ışık oldu

ALİ BALLI - İstanbul'da bir dönem ünlülerin de vokalistliğini yaptıktan sonra müziğe ara veren Özlem Şen, özellikle gözleri görmeyen kedileri sahiplenerek onları sıcak bir yuvaya kavuşturmak istiyor.

Yıllarca ünlü isimlere vokalistlik yaptıktan sonra büyükşehrin yoğunluğundan sıkılarak 7 yıl önce Bodrum'a yerleşen 44 yaşındaki Şen, ilçedeki görme engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Kendisinde doğuştan göz titremesi rahatsızlığı bulunan Şen, bahçeli evini zaman zaman görmeyen hayvanlarla paylaştı. Evinde bir kedisi ve 2 köpeği olan Şen, internetten yaptığı taramada gözleri görmeyen üç kediyi kimsenin sahiplenmediğini fark etti. Bunun üzerine yuvasını bu üç kediye de açan Şen, "Can yoldaşlarım" dediği kediler ve diğer hayvanlarıyla evini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kedilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Şen, hayvanların rahatı için büyük çaba gösteriyor.

- Hayvanların "gözü" olmaya çalışıyor

Şen, AA muhabirine, kedi ve köpekleriyle yalnızlığının sona erdiğini, huzuru bulduğunu söyledi. Bugüne kadar birçok hayvana severek baktığını ifade eden Şen, İstanbul'da da görme engelli kedilere baktığını, bu geleneğini Bodrum'da da sürdürdüğünü dile getirdi.