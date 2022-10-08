Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hasan Sıkar, Lakrani, Louati, Emre Savaş, Kaan
Gürbüz, Perreira (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Ahmet Tümer, Arda
Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Peric, İzzet Ünver)
Develi Belediyespor: Samet Baltacı, Furkan Gök, Yareshenko, İbrahim
Emet, Filip, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Caner
Pekşen, Onur Edis, Grozdanov, Hamdi Erkan, Yusuf Eken)
Setler: 25-17, 22-25, 22-25, 25-19, 15-13
Süre: 135 dakika (26, 26, 28, 28, 27)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.
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