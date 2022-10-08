Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hasan Sıkar, Lakrani, Louati, Emre Savaş, Kaan

Gürbüz, Perreira (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Ahmet Tümer, Arda

Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Peric, İzzet Ünver)

Develi Belediyespor: Samet Baltacı, Furkan Gök, Yareshenko, İbrahim

Emet, Filip, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Caner

Pekşen, Onur Edis, Grozdanov, Hamdi Erkan, Yusuf Eken)

Setler: 25-17, 22-25, 22-25, 25-19, 15-13

Süre: 135 dakika (26, 26, 28, 28, 27)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.



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