SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Voleybol Derbisi Nefesleri Kesti: Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, evinde Galatasaray Daikin'i konuk etti. Büyük bir heyecanla beklenen derbi maç, Fenerbahçe'nin setlerde 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Voleybol Derbisi Nefesleri Kesti: Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti
Burak Kavuncu

Sultanlar Ligi'nde zirve mücadelesi: Fenerbahçe, kritik maçta ezeli rakibini geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan dorukta! Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasındaki derbi maç, voleybolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşma, baştan sona çekişmeye sahne oldu. Maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Medicana, rakibine karşı etkili hücumları ve başarılı savunmasıyla dikkat çekti. Özellikle smaçörlerinin performansı, sarı-lacivertli ekibi galibiyete taşıyan önemli faktörlerden biri oldu.

Voleybol Derbisi Nefesleri Kesti: Fenerbahçe, Galatasaray ı mağlup etti 1

Galatasaray Daikin ise maça iyi başlayamasa da, ilerleyen setlerde toparlanmaya çalıştı. Ancak, Fenerbahçe'nin baskılı oyunu karşısında istedikleri performansı sergileyemediler. Manşet hataları ve hücumda yaşanan aksaklıklar, Galatasaray'ın mağlubiyetinde etkili oldu.

ÇEKİŞMELİ GEÇEN MAÇ SON SETE KALDI!

Voleybol Derbisi Nefesleri Kesti: Fenerbahçe, Galatasaray ı mağlup etti 2

Karşılaşmanın ilk setini Fenerbahçe Medicana 27-25 kazandı. İkinci sette rakibini 22-25 ile geçen sarı-kırmızıllar maçı dengeye getirdi. Üçüncü sette Fenerbahçe 25-23 kazanıp tekrar öne geçse de 4.set de sarı-kırmızılı yine geri döndü ve maçı 2-2'ye getirdi. Son sette daha az hata yapan sarı-lacivertli takım 15-11 kazanarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve maçtan galibiyetle ayrıldı.

Maç boyunca tribünler de büyük bir coşkuya sahne oldu. Her iki takımın taraftarları, takımlarını desteklemek için salonu doldurdu ve maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına moral verdi.

Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin karşısında aldığı bu kritik galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler, ligin geri kalanında da aynı performansı sergileyerek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Galatasaray Daikin ise bu mağlubiyeti telafi etmek ve zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmek için önümüzdeki maçlara odaklanacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brezilyalı futbolcu Fernandinho, kariyerine son verdiBrezilyalı futbolcu Fernandinho, kariyerine son verdi
Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler! Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!
Anahtar Kelimeler:
Voleybol Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.