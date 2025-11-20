Voleybol Derbisi Nefesleri Kesti: Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti

Sultanlar Ligi'nde zirve mücadelesi: Fenerbahçe, kritik maçta ezeli rakibini geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan dorukta! Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasındaki derbi maç, voleybolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşma, baştan sona çekişmeye sahne oldu. Maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Medicana, rakibine karşı etkili hücumları ve başarılı savunmasıyla dikkat çekti. Özellikle smaçörlerinin performansı, sarı-lacivertli ekibi galibiyete taşıyan önemli faktörlerden biri oldu.

Galatasaray Daikin ise maça iyi başlayamasa da, ilerleyen setlerde toparlanmaya çalıştı. Ancak, Fenerbahçe'nin baskılı oyunu karşısında istedikleri performansı sergileyemediler. Manşet hataları ve hücumda yaşanan aksaklıklar, Galatasaray'ın mağlubiyetinde etkili oldu.

ÇEKİŞMELİ GEÇEN MAÇ SON SETE KALDI!

Karşılaşmanın ilk setini Fenerbahçe Medicana 27-25 kazandı. İkinci sette rakibini 22-25 ile geçen sarı-kırmızıllar maçı dengeye getirdi. Üçüncü sette Fenerbahçe 25-23 kazanıp tekrar öne geçse de 4.set de sarı-kırmızılı yine geri döndü ve maçı 2-2'ye getirdi. Son sette daha az hata yapan sarı-lacivertli takım 15-11 kazanarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve maçtan galibiyetle ayrıldı.

Maç boyunca tribünler de büyük bir coşkuya sahne oldu. Her iki takımın taraftarları, takımlarını desteklemek için salonu doldurdu ve maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına moral verdi.

Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin karşısında aldığı bu kritik galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler, ligin geri kalanında da aynı performansı sergileyerek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Galatasaray Daikin ise bu mağlubiyeti telafi etmek ve zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmek için önümüzdeki maçlara odaklanacak.