Voleybol Uluslar Ligi'nde dördüncü haftanın öne çıkanları...

Voleybol Uluslar Ligi'nde her hafta olduğu gibi dördüncü haftada da heyecan verici maçlar seyrettik.



Hiç beklemediğimiz anlarda kazanılan sayılar, uzayan setler ve kısa süren sevinçler, dördüncü haftada karşımıza çıkanlar oldu.

Çin ve Japonya, dördüncü haftanın açılış maçını gerçekleştirdi.



Japonya'nın Çin ile yaptığı maçta üç set oynandı ve Japonya, her sette 25 sayı alarak Çin'i 3 - 0 mağlup etti.

Aynı gün oynanan Brezilya ve Tayland maçında ise Brezilya, Tayland'ı 3 - 0 mağlup etmeyi başardı.



Brezilya, Tayland ile çekişmeli bir maça imza attı. Tayland, oynanan maçın üç setinde sırasıyla 21-20-23 sayı almayı başardı fakat Brezilya, her sette 25 sayı alarak maçı 3 - 0 kazandı.

İtalya ve ABD'nin oynadığı maç, epey bir çekişmeli geçti. Çünkü İtalya, rakibi ABD'yi 3 - 0 mağlup etti.



ABD, İtalya karşısında setlerde sırasıyla 21-21-23 sayı alabildi ancak İtalya, her sette 25 sayı aldı. Böylelikle maçı 3 - 0 galip bir şekilde bitirdi.

Filenin Sultanları, 21 Haziran'da Polonya ile gerçekleştirdiği müsabakada bizi epey bir üzdü...



Filenin Sultanları, Polonya ile gerçekleştirdiği maçta seyircilerin nefesini kesti diyebiliriz. Çünkü bu maç, tam beş set boyunca devam etti.

İlk sette 25 sayı aldıkları zaman oyunun böyle devam edeceğini düşündük. Ancak diğer setlerde alınan skorlar pek iç açıcı değildi.



Polonya iki ve üçüncü sette 25 puan aldı. Sonraki sette ise Filenin sultanları, 25 sayı alarak öne geçme potansiyeline sahip olsa da maçı 3 - 2 mağlup bitirdi. Böylelikle çeyrek finalde ligden elenmiş oldu...

Polonya, bu performansı sürdüremedi ve İtalya ile yaptığı maçta 3 - 0 mağlup oldu.



Toplamda üç set süren maçta Polonya'nın performans düşüklüğü göze çarptı. Çünkü İtalya, her sette 25 sayı alarak maçın galibi oldu.

Takımların sergiledikleri efor dolu performansların ardından puan tablosu ise şöyle:



20 Haziran Perşembe

Japonya - Çin: 3 - 0

Brezilya - Tayland: 3 - 0

21 Haziran Cuma

İtalya - ABD: 3 - 0

Polonya - Türkiye: 3 - 2

22 Haziran Cumartesi

İtalya - Polonya: 3 - 0







