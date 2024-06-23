Voleybol Uluslar Ligi'nde dördüncü haftanın öne çıkanları...

Hiç beklemediğimiz anlarda kazanılan sayılar, uzayan setler ve kısa süren sevinçler, dördüncü haftada karşımıza çıkanlar oldu.
Japonya'nın Çin ile yaptığı maçta üç set oynandı ve Japonya, her sette 25 sayı alarak Çin'i 3 - 0 mağlup etti.
Brezilya, Tayland ile çekişmeli bir maça imza attı. Tayland, oynanan maçın üç setinde sırasıyla 21-20-23 sayı almayı başardı fakat Brezilya, her sette 25 sayı alarak maçı 3 - 0 kazandı.
ABD, İtalya karşısında setlerde sırasıyla 21-21-23 sayı alabildi ancak İtalya, her sette 25 sayı aldı. Böylelikle maçı 3 - 0 galip bir şekilde bitirdi.
Filenin Sultanları, Polonya ile gerçekleştirdiği maçta seyircilerin nefesini kesti diyebiliriz. Çünkü bu maç, tam beş set boyunca devam etti.
Polonya iki ve üçüncü sette 25 puan aldı. Sonraki sette ise Filenin sultanları, 25 sayı alarak öne geçme potansiyeline sahip olsa da maçı 3 - 2 mağlup bitirdi. Böylelikle çeyrek finalde ligden elenmiş oldu...
Toplamda üç set süren maçta Polonya'nın performans düşüklüğü göze çarptı. Çünkü İtalya, her sette 25 sayı alarak maçın galibi oldu.
20 Haziran Perşembe
Japonya - Çin: 3 - 0
Brezilya - Tayland: 3 - 0
21 Haziran Cuma
İtalya - ABD: 3 - 0
Polonya - Türkiye: 3 - 2
22 Haziran Cumartesi
İtalya - Polonya: 3 - 0