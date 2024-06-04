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  4. Voleybol Uluslar Ligi'nde ikinci hafta bitti! İşte öne çıkanlar...

Voleybol Uluslar Ligi'nde ikinci hafta bitti! İşte öne çıkanlar...

04.06.2024 14:20
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Voleybol Uluslar Ligi tam gaz devam ederken ikinci haftayı geride bıraktı. Geride bıraktığımız ikinci haftada neler yaşandı?

Voleybol Uluslar Ligi'nde ikinci hafta bitti! İşte öne çıkanlar...

Voleybol Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, çekişmeli mücadeleler ev sahipliği yaptı.

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İzlerken büyük bir heyecan ile ekran karşısına kilitlendiğimiz müsabakalarda iki haftayı geride bıraktık.

Ligin ikinci haftasının açılış maçında Tayland, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.

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Dört set devam eden maçta Tayland, ilk seti 25-22 bitirdi. Sonraki sette Dominik Cumhuriyeti'nin 25-20'lik sayı ile öne geçmesine rağmen Tayland, 25-17 ve 26-24'lük sayılar ile maçı 3-1 kapattı.

28 Mayıs Salı günü Brezilya ve Japonya'nın oynadığı maçta Brezilya, sahadan 3-2 skor ile galip ayrıldı.

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Brezilya ve Japonya arasında geçen müsabaka, epey bir çekişmeli geçti. Beş setten oluşan maçta Japonya, ilk seti 26-24'lük sayı ile aldı. İkinci sette Brezilya, atağa geçerek 26-24'lük bir sayı almayı başardı.

Maçın üçüncü setinde Japonya, 25-19'luk sayı ile öne geçmeyi başardı ancak tekrar atağa geçmekte zorlandı.

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Maçın son iki setinde Brezilya, 25-20 ve 15-11'lik sayılar alarak sahadan 3-2 galip bir şekilde ayrıldı.

29 Mayıs Çarşamba günü ise Polonya'dan İtalya'ya, Bulgaristan'dan Çin'e kadar pek çok takım, sahada ter döktü.

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Polonya, Sırbistan'ı 3-1 yenerken İtalya ise Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Bulgaristan, Güney Kore ile beş set süren maçında sahadan 3-2 galip bir şekilde ayrıldı.

ABD'nin Kanada ile oynadığı maçta büyük bir mücadele gördük, çünkü iki takımın da aldığı sayılar birbirine epey yakındı.

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Maç, dört set sürdü ve ilk iki sette ABD, 25-22 ve 25-17'lik sayılar almayı başardı. Atağa geçmeyi başaran Kanada, üçüncü seti 25-23'lük sayı ile alsa da son sette ABD, 25-20'lik sayı ile maçı 3-1 galip bitirdi.

Çin, Hollanda ile yaptığı maçta 3-1 galip geldi.

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Akabinde oynanan Türkiye ve Almanya maçında Türkiye, Almanya'yı 3-1 yenmeyi başardı.

Ligin ilk haftasında düşük bir performans sergileyen Filenin Sultanları, ikinci hafta büyük bir performans sergiledi.

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Melissa Vargas, 121 km/h ile en hızlı smaç hızına sahip oyuncu oldu. Aynı zamanda Ebrar Karakurt, 1160 sayıyla Voleybol Milletler Ligi tarihinin en skorer oyuncusu ünvanını elde etti.

Takımların ikinci hafta sergiledikleri performansın ardından puan tablosu ise şöyle:

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28 Mayıs Salı
Tayland - Dominik Cumhuriyeti: 3-1
Brezilya - Japonya: 3-2
29 Mayıs Çarşamba
Polonya - Sırbistan: 3-1
İtalya - Fransa: 3-0
Bulgaristan - Güney Kore: 3-2
ABD - Kanada: 3-1
Çin - Hollanda: 3-1
Türkiye - Almanya: 3-1
30 Mayıs Perşembe
İtalya - Dominik Cumhuriyeti: 3-1
Brezilya - Hollanda: 3-1
Japonya - Fransa: 3-0
Polonya - güney Kore: 3-0
31 Mayıs Cuma
Kanada - Almanya: 3-0
Tayland - Fransa: 3-2
Japonya - Çin: 3-1
Türkiye - Sırbistan: 3-1
Hollanda - Dominik Cumhuriyeti: 3-1
Polonya - Almanya: 3-0
1 Haziran Cumartesi
Sırbistan - Kanada: 3-1
Brezilya - İtalya: 3-2
Çin - Tayland: 3-0
ABD - Bulgaristan: 3-0
Japonya - Dominik Cumhuriyeti: 3-1
Türkiye - Güney Kore: 3-0
2 Haziran Pazar
Polonya - ABD: 3-1
Hollanda - Fransa: 3-0
İtalya - Çin: 3-0
Sırbistan - Bulgaristan: 3-1
Brezilya - Tayland: 3-0
Kanada - Güney Kore: 3-0
3 Haziran Pazartesi
Almanya - Bulgaristan: 3-1


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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Filenin Sultanları 2024 Voleybol Milletler Ligi

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