Voleybol Uluslar Ligi'nde ikinci hafta bitti! İşte öne çıkanlar...

İzlerken büyük bir heyecan ile ekran karşısına kilitlendiğimiz müsabakalarda iki haftayı geride bıraktık.
Dört set devam eden maçta Tayland, ilk seti 25-22 bitirdi. Sonraki sette Dominik Cumhuriyeti'nin 25-20'lik sayı ile öne geçmesine rağmen Tayland, 25-17 ve 26-24'lük sayılar ile maçı 3-1 kapattı.
Brezilya ve Japonya arasında geçen müsabaka, epey bir çekişmeli geçti. Beş setten oluşan maçta Japonya, ilk seti 26-24'lük sayı ile aldı. İkinci sette Brezilya, atağa geçerek 26-24'lük bir sayı almayı başardı.
Maçın son iki setinde Brezilya, 25-20 ve 15-11'lik sayılar alarak sahadan 3-2 galip bir şekilde ayrıldı.
Polonya, Sırbistan'ı 3-1 yenerken İtalya ise Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Bulgaristan, Güney Kore ile beş set süren maçında sahadan 3-2 galip bir şekilde ayrıldı.
Maç, dört set sürdü ve ilk iki sette ABD, 25-22 ve 25-17'lik sayılar almayı başardı. Atağa geçmeyi başaran Kanada, üçüncü seti 25-23'lük sayı ile alsa da son sette ABD, 25-20'lik sayı ile maçı 3-1 galip bitirdi.
Akabinde oynanan Türkiye ve Almanya maçında Türkiye, Almanya'yı 3-1 yenmeyi başardı.
Melissa Vargas, 121 km/h ile en hızlı smaç hızına sahip oyuncu oldu. Aynı zamanda Ebrar Karakurt, 1160 sayıyla Voleybol Milletler Ligi tarihinin en skorer oyuncusu ünvanını elde etti.
28 Mayıs Salı
Tayland - Dominik Cumhuriyeti: 3-1
Brezilya - Japonya: 3-2
29 Mayıs Çarşamba
Polonya - Sırbistan: 3-1
İtalya - Fransa: 3-0
Bulgaristan - Güney Kore: 3-2
ABD - Kanada: 3-1
Çin - Hollanda: 3-1
Türkiye - Almanya: 3-1
30 Mayıs Perşembe
İtalya - Dominik Cumhuriyeti: 3-1
Brezilya - Hollanda: 3-1
Japonya - Fransa: 3-0
Polonya - güney Kore: 3-0
31 Mayıs Cuma
Kanada - Almanya: 3-0
Tayland - Fransa: 3-2
Japonya - Çin: 3-1
Türkiye - Sırbistan: 3-1
Hollanda - Dominik Cumhuriyeti: 3-1
Polonya - Almanya: 3-0
1 Haziran Cumartesi
Sırbistan - Kanada: 3-1
Brezilya - İtalya: 3-2
Çin - Tayland: 3-0
ABD - Bulgaristan: 3-0
Japonya - Dominik Cumhuriyeti: 3-1
Türkiye - Güney Kore: 3-0
2 Haziran Pazar
Polonya - ABD: 3-1
Hollanda - Fransa: 3-0
İtalya - Çin: 3-0
Sırbistan - Bulgaristan: 3-1
Brezilya - Tayland: 3-0
Kanada - Güney Kore: 3-0
3 Haziran Pazartesi
Almanya - Bulgaristan: 3-1