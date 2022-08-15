Voleybolcu Zehra Güneş aşka geldi! Herkes ellerine takıldı

Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden Zehra Güneş sosyal medyada da aktif. Hem tarzıyla hem de özel yaşantısıyla öne çıkan Güneş'in aşk hayatı da merak ediliyor. Eren Dişli ile bir süredir birlikte olan Zehra Güneş'ten aşk paylaşımı geldi.

22 yaşındaki yıldız voleybolcunun Eren Dişli ile pozuna "Maşallah", "Çok güzelsiniz" yorumlarının yanında eliyle ilgili de yorumlar geldi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül törenindeki tarzıyla beğeni toplayan Güneş'in ellerini görenler kendini tutamadı. Güneş'in takipçilerinden bazıları "Elin adamın kafasından büyük", "Elin psikoloji bozar" yorumları yaptı.



