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Voleybolcu Zehra Güneş aşka geldi! Herkes ellerine takıldı

15.08.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın öne çıkan isimlerinden Zehra Güneş özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Hem tarzı hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Güneş son olarak sevgilisi Eren Dişli ile pozunu paylaştı. Poza "Çok yakışıyorsunuz" yorumlarının yanında gelen çok yorum konusu da voleybolcunun elleriydi. Güneş'in elleri fotoğrafta dikkatlerden kaçmadı.

Voleybolcu Zehra Güneş aşka geldi! Herkes ellerine takıldı

Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden Zehra Güneş sosyal medyada da aktif. Hem tarzıyla hem de özel yaşantısıyla öne çıkan Güneş'in aşk hayatı da merak ediliyor. Eren Dişli ile bir süredir birlikte olan Zehra Güneş'ten aşk paylaşımı geldi.

22 yaşındaki yıldız voleybolcunun Eren Dişli ile pozuna "Maşallah", "Çok güzelsiniz" yorumlarının yanında eliyle ilgili de yorumlar geldi.

Ekran Alıntısı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül törenindeki tarzıyla beğeni toplayan Güneş'in ellerini görenler kendini tutamadı. Güneş'in takipçilerinden bazıları "Elin adamın kafasından büyük", "Elin psikoloji bozar" yorumları yaptı.

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Armağan Çağlayan Hadise Mehmet Dinçerler üstün dökmen
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