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Voleybolcu Zehra Güneş tatil pozları verdi! “Ebrar niye yok, küs müsünüz?” yorumuna kayıtsız kalamadı

25.07.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Arkadaşlarıyla beraber tatile giden Güneş iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. “Ebrar niye yok, küs müsünüz?” yorumu ise dikkat çekti.

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş tatile çıktı. Arkadaşlarıyla tatil pozlarını paylaşan Güneş’in paylaşımına adeta yorum ve beğeni yağdı.

zehra-güneş-tatil-pozu

Güneş’in paylaştığı karelerde Beliz Başkır, Buket Gülünbay, Melissa Vargas Abreu ve Tuğçe Erşan da yer aldı. Ebrar Karakurt’un pozlarda yer almaması üzerine Zehra Güneş’in bir takipçisinin “Ebrar’sız olmamış” demesinin üzerine Beliz Başkır da dikkat çeken bir yorum yaptı.

zehra-güneş-tatil-pozuyla-büyüledi

BELİZ BAŞKIR'DAN ESPRİLİ YORUM

24 yaşındaki güzel voleybolcunun paylaşımına yorum yapan Başkır “Ebrar niye yok, küs müsünüz?” dedi. Yorumu beğenenler arasında Zehra Güneş de yer aldı.

beliz

Buket Gülübay ise Başkır’ın esprili paylaşımına “Kaç yıllık arkadaşlar fotonun birinde bile yok” yorumunu yaptı.

zehra-güneş-tatil-pozuyla-nefes-kesti

Esprili paylaşıma yorum yapanlar arasında Tuğçe Erşan da yer aldı.

zehra-güneş-bikinili-poz-verdi

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