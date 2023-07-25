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Yaz aylarında ünlü isimlerin ayağında görmeye alışık olduğumuz terlik modelleri

20.07.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak yaz günleri geldiğine göre ayakkabılar yerini terliklere bırakabilir, değil mi? Elbiselerden pantolonlara kadar birçok kıyafetinizi tamamlamak için kullanabileceğiniz terliklerle havalı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Şehirde ya da tatilde olun hiç fark etmez, terlik modelleriyle rahatlık hissini sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Peki, yaz aylarında ünlü isimlerde sık sık gördüğümüz terlikleri keşfetmeye ne dersiniz?

Yaz aylarında ünlü isimlerin ayağında görmeye alışık olduğumuz terlik modelleri

Güneşli bir yaz gününde planınız ister piknik yapmak ister sahil kenarında dolaşmak olsun, rahat bir terliğiniz yoksa kendinizi eksik hissedeceğiniz kesin! Siz de yaz aylarında ayakkabılarınızı bir kenara koymak istiyorsanız rahat, kaliteli ve şık terlikler arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Peki, doğru terliği bulmak için modanın nabzını tutan ünlü isimlerden ilham almaya ne dersiniz? Öyleyse gelin, ünlüler neler giyiyor beraber inceleyelim!

Birkenstock

Yaz aylarında ünlü isimlerin ayağında görmeye alışık olduğumuz terlik modelleri

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Birkenstock terlikleri, şık tasarımları ve konforlu yapılarıyla moda dünyasında kendine önemli bir yer edinmeyi başardı! Ünlüler, rahat ve trend bir görünüm elde etmek için kombinlerinde bu terliklere yer veriyor. Hollywood yıldızlarında dahi görebileceğiniz terliklerin en çok tercih edilen modeller arasında ise iki bantlı olan Arizona modeli yer alıyor. Günlük kullanıma uygun olan terliklere şans vererek siz de konforunuzdan ödün vermeden şık bir duruş yakalayabilirsiniz.

Peki, Birkenstock terlikleri nasıl kombinleyebilirsiniz? Güzel bir yaz akşamında deniz kenarında bir akşam yemeğine gideceğinizi düşünelim. Birkenstock terlik modellerini tiril tiril bir elbisenin altına giyerek görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz bu terlikleri tıpkı Kendall Jenner gibi kot şortun altına da giyebilirsiniz. O gün nasıl bir kombin yapmak isterseniz ona uygun bir modeli kolayca bulabilirsiniz.

Birkenstock terliklerin sıkça tercih edilmesinin nedenleri arasında ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile ağrıya ve yorgunluğa sebep olmaması var. Ülkemizde de Buse Terim ve Murat Dalkılıç gibi ünlüler tarafından tercih edilen Birkenstock ürünleri yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde gün boyu konfor sağlamayı hedefler. Siz de hem kombinlerinizi şık dokunuşlarla tamamlamak hem rahatlığın keyfini çıkarmak istiyorsanız Birkenstock modellerine göz atabilirsiniz.

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Crocs

Adsız tasarım - 2023-07-24T182456.414

Renkli tasarımlarıyla çok beğenilen Crocs terlikler, rahat ve hafif yapılarıyla ayaklara özgürlük sağlıyor. Özellikle yaz mevsiminde plajdan şehir hayatına kadar her ortamda bu terlikleri görmek mümkün. Hatta Yıldız Tilbe konserinde beyaz Crocsları ile sahneye çıkmıştı!

Crocslarından vazgeçemeyen tek ünlü Yıldız Tilbe değil. İngiliz Kraliyet ailesinden Kate Middleton spor kombininin altına Crocs tercih etmişti. Hollywood yıldızlarından Vanessa Hudgens de mini şortlarının altına renk renk Crocs terlikleri giymeyi seven isimlerden.

Crosc terlikler, geniş renk skalası ile farklı kıyafetlerinize kolayca uyum sağlayarak tarzınızı yansıtabilmenize yardımcı olur. Hem günlük giyimde hem spor kombinlerinizde tercih edebileceğiniz terliklerin konforuyla kendiniz kraliyet ailesindenmiş gibi hissedebilirsiniz.

Bu rahatlıktan ve şıklıktan mahrum kalmak istemiyorsanız Crocs terlik modellerine göz atmak ister misiniz? Malzeme kalitesi ve dayanıklılığı sayesinde uzun ömürlü olan Crocs modellerini farklı pin aksesuarları ile buluşturarak kişiselleştirebilirsiniz. Böylece hem eğlenceli hem şık bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Siz de Crocslarınızı ister süsleyerek kişiselleştirin ister sade bir şekilde kullanın, tercihiniz ne olursa olsun, bu terliklere kombinlerinizde yer açmayı unutmayın!

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Havaianas

Yaz aylarında ünlü isimlerin ayağında görmeye alışık olduğumuz terlik modelleri

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Parmak arası terlikler artık sadece plajda değil, günlük kombinlerde de kendini gösteriyor. Capcanlı renkleri ve çeşitli desenleriyle Havaianas terliklerin modasıysa hiç geçmiyor! Tüm zamanların trendi olan bu terlikleri birçok ünlü isimde görmek mümkün. Örneğin Miley Cyrus jean pantolonların, Jennifer Anniston tiril tiril elbiselerinin altına Havaianas giyiyor. David Beckham ise bu terlikleri spor kombinlerinin altında kullanmayı tercih ediyor.

Terliklerin bu kadar çok tercih edilmesinin ardında dayanıklılığı sayesinde uzun süreli kullanım olanağı tanıması var. Özellikle kauçuk tabanıyla aşınmayı azaltıyor ve yıllar geçse de ilk günkü hâlini koruyor. Uzun yürüyüşlerde dahi rahatlığını korumasını ve geniş model seçeneğiyle herkese hitap etmesini de unutmamak gerek!

Siz de giy-çık diye tabir edilen ürünler arasında yer alan Havaianas terlikleri kolayca kombinleyebilirsiniz. Plaj stilinizi tamamlarken şort ve tişört kombinlerinizin ya da elbiselerinizin altına bu terlikleri giymeniz mümkün. Alışverişe giderken, arkadaşlarınızla kahve içerken ya da ailenizle gezerken Havaianas terliklerle rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz.

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Bildiğiniz tüm parmak arası terlikleri unutun! Konforuyla ünlü Havaianas modelleri burada Bildiğiniz tüm parmak arası terlikleri unutun! Konforuyla ünlü Havaianas modelleri burada

adidas

Yaz aylarında ünlü isimlerin ayağında görmeye alışık olduğumuz terlik modelleri

Sıkça tercih edilen terlik markaları arasında elbette adidas da var. adidas terlikleri plaj ve sokak stilinde hatta şık kıyafetlerin altında görmek mümkün. Özellikle elbiselerin altına çok yakışıyor! Bu terlikler üstün konforu ve şık görünümüyle ünlülerin tarzını da tamamlıyor.

Katy Perry, Khloé Kardashian ve Gigi Hadid gibi ünlülerin adidas markasını tercih etme nedenleri oldukça açık. Bu çizgili terlikler rahatlığı ve şıklığı mükemmel şekilde bir araya getiriyor! adidas terliklerin çok sevilmesinin bir diğer nedeniyse kaliteli malzemelerden üretilmesi ve bu sayede uzun ömürlü kullanım sağlaması.

Siz de kombinlerinizde rahat ve şık terliklerle yer vermek isterseniz adidas'ın geniş seçenekleri arasından kıyafetlerinize uygun olanları tercih edebilirsiniz. Hatta uniseks olmaları sayesinde partnerinizle çift kombini de yapabilirsiniz! Öyleyse adidas'ın renk renk terlikleri ile tanışmaya ne dersiniz?

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