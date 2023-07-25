Fiyatı 591 TL'ye düştü! Tarz ve rahatlığı buluşturan Crocs terlikte indirim

Sıcak havalardan bunaldığımız şu günlerde tüm vücudumuzun yükünü çeken ayaklarımızın havadar kalması ve gün boyu rahat olması, ayak sağlığı açısından önem arz ediyor. Siz de ayaklarınızın konforunu en üst düzeye çıkaracak aynı zamanda tarzınıza şıklık katacak bir sandalet ya da terlik arıyorsanız, bir kez giyenin ayağından çıkarmak istemediği Crocs modellerine göz atabilirsiniz. Kısa bir süreliğine 380 TL indirimle satışta olan Crocs'un Classic Realtree Slip-On Unisex modeli, gerçekçi kamufle deseniyle doğaya olan tutkunuzu yansıtırken konforunuzu da maksimum seviyeye çıkaracak.
Ürünün öne çıkan özellikleri
Kullanıcı yorumları
"Kesinlikle çok kullanışlı. Çok hafif olduğu için çok rahat, özel bir tasarımı olduğu için çok şık. Renkler çok güzel. Bir tık geniş kalıp bu sebeple bir numara küçük sipariş edilebilir."
"Havalı, farklı. Oldukça rahat ve kaliteli."
Bu içerik 25 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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