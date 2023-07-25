HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 591 TL'ye düştü! Tarz ve rahatlığı buluşturan Crocs terlikte indirim

Fiyatı 591 TL'ye düştü! Tarz ve rahatlığı buluşturan Crocs terlikte indirim

25.07.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğanın içindeki serinliğe adım atmak ister misiniz? "Evet!" dediğinizi duyar gibiyiz, o halde bu önerimize kulak verin: Ayaklarınıza hava aldıracak, attığınız her adımda hafiflediğinizi hissettirecek, konforu ve eşsiz tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak Crocs'un sevilen klasik modeli indirime girdi. Bu modele bir şans vermeye ne dersiniz? İşte detaylar!

Fiyatı 591 TL'ye düştü! Tarz ve rahatlığı buluşturan Crocs terlikte indirim

Sıcak havalardan bunaldığımız şu günlerde tüm vücudumuzun yükünü çeken ayaklarımızın havadar kalması ve gün boyu rahat olması, ayak sağlığı açısından önem arz ediyor. Siz de ayaklarınızın konforunu en üst düzeye çıkaracak aynı zamanda tarzınıza şıklık katacak bir sandalet ya da terlik arıyorsanız, bir kez giyenin ayağından çıkarmak istemediği Crocs modellerine göz atabilirsiniz. Kısa bir süreliğine 380 TL indirimle satışta olan Crocs'un Classic Realtree Slip-On Unisex modeli, gerçekçi kamufle deseniyle doğaya olan tutkunuzu yansıtırken konforunuzu da maksimum seviyeye çıkaracak.

Maksimum konfor: Crocs Classic Realtree Classic Realtree Clogs V2 Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2023-07-25T105109.709

Ürünün öne çıkan özellikleri

  • Hafif ve dayanıklı Croslite malzemeden üretilmiştir. Bu sayede uzun süreli kullanımda bile ayaklarınızı yormaz, konforunuzu korur.
  • Esnek ve kaymaz tabanı güvenli adımlar atmanızı sağlar.
  • Ayaklarınızı rahat tutan nefes alabilir yapıya sahiptir, kötü koku oluşumunu engeller.
  • Ayaklarınızın şekline uyum sağlayan ergonomik tasarımıyla öne çıkar.
  • Hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanılabilir.

Kullanıcı yorumları

  • "Kesinlikle çok kullanışlı. Çok hafif olduğu için çok rahat, özel bir tasarımı olduğu için çok şık. Renkler çok güzel. Bir tık geniş kalıp bu sebeple bir numara küçük sipariş edilebilir."

  • "Havalı, farklı. Oldukça rahat ve kaliteli."

  • "Çok rahat ve görüntü olarak çok şık bir ayakkabı. Numaranızdan bir numara küçük alın."
Ürünü İncele

Bu içerik 25 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Moda, ev yaşam, elektronik, kişisel bakım... Günün fırsatları kapsamındaki indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Konforlu seyahatin ilk adımı, doğru valiz! O valizde 720 TL indirim

Konforlu seyahatin ilk adımı, doğru valiz! O valizde 720 TL indirim

 Superstep'te fırsat! Dünyaca ünlü ayakkabı, terlik markalarında %40'a varan indirim

Superstep'te fırsat! Dünyaca ünlü ayakkabı, terlik markalarında %40'a varan indirim

 Her adımda hafifleyeceksiniz! Puma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Her adımda hafifleyeceksiniz! Puma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

 Eşofman rahatlığındaki Dockers pantolonda 250 TL indirim

Eşofman rahatlığındaki Dockers pantolonda 250 TL indirim

 Kaliteli bir termos herkeste olmalı: Stanley'de fırsat! En iyiler burada

Kaliteli bir termos herkeste olmalı: Stanley'de fırsat! En iyiler burada

 Kokunuzla büyüleyin! Armani'nin efsanevi parfümlerinde ve daha birçok markada indirim

Kokunuzla büyüleyin! Armani'nin efsanevi parfümlerinde ve daha birçok markada indirim

 Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
crocs crocs terlik crocs terlik erkek crocs terlik kadın

İş birliği İçerikleri

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız artıracak Stanley termoslarda indirim

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız artıracak Stanley termoslarda indirim

Yaz aylarında ünlülerin tercihi! Stil sahibi görünmenin en kısa yolu...

Yaz aylarında ünlülerin tercihi! Stil sahibi görünmenin en kısa yolu...

Eşsiz tasarım, mükemmel kalite! Adidas terlikte kaçırılmayacak fırsat

Eşsiz tasarım, mükemmel kalite! Adidas terlikte kaçırılmayacak fırsat

Konforlu seyahatin ilk adımı, doğru valiz! O valizde 720 TL indirim

Konforlu seyahatin ilk adımı, doğru valiz! O valizde 720 TL indirim

Aracının içindeki dağınıklığa son vermek isteyenler için en iyi bagaj organizerleri

Aracının içindeki dağınıklığa son vermek isteyenler için en iyi bagaj organizerleri

Deniz tuzu ve güneş cildinizi, saçınızı yıpratmasın!

Deniz tuzu ve güneş cildinizi, saçınızı yıpratmasın!

Tümünü Gör
Deniz tuzu ve güneş cildinizi, saçınızı yıpratmasın!

Deniz tuzu ve güneş cildinizi, saçınızı yıpratmasın!

Eşofman rahatlığındaki Dockers pantolonda 250 TL indirim

Eşofman rahatlığındaki Dockers pantolonda 250 TL indirim

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Her adımda hafifleyeceksiniz! Puma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Her adımda hafifleyeceksiniz! Puma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Kitap kurtlarına müjde! Bir solukta okuyacağınız yeni çıkan kitaplar

Kitap kurtlarına müjde! Bir solukta okuyacağınız yeni çıkan kitaplar

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Tümünü Gör
Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Tüm zamanların en iyi Adidas koşu ayakkabıları burada! Sizin için inceledik

Tüm zamanların en iyi Adidas koşu ayakkabıları burada! Sizin için inceledik

Moda devi Guess imzasını taşıyan şık ve bir o kadar havalı saatler

Moda devi Guess imzasını taşıyan şık ve bir o kadar havalı saatler

Aksiyon kamerası deyince akla o gelir: GoPro! Eşsiz anlarınızı unutulmaz kılın

Aksiyon kamerası deyince akla o gelir: GoPro! Eşsiz anlarınızı unutulmaz kılın

Sizi dümdüz saçlara kavuşturacak profesyonel fön makinelerini keşfedin

Sizi dümdüz saçlara kavuşturacak profesyonel fön makinelerini keşfedin

Tatiliniz kabusa dönüşmesin! İşte güneş sonrası cildinize iyi gelecek ürünler

Tatiliniz kabusa dönüşmesin! İşte güneş sonrası cildinize iyi gelecek ürünler

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız artıracak Stanley termoslarda indirim

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız artıracak Stanley termoslarda indirim

Eşsiz tasarım, mükemmel kalite! Adidas terlikte kaçırılmayacak fırsat

Eşsiz tasarım, mükemmel kalite! Adidas terlikte kaçırılmayacak fırsat

Konforlu seyahatin ilk adımı, doğru valiz! O valizde 720 TL indirim

Konforlu seyahatin ilk adımı, doğru valiz! O valizde 720 TL indirim

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Eşofman rahatlığındaki Dockers pantolonda 250 TL indirim

Eşofman rahatlığındaki Dockers pantolonda 250 TL indirim

Her adımda hafifleyeceksiniz! Puma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Her adımda hafifleyeceksiniz! Puma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yaylada çobanlık yapan Muhammet Halil Yazar LGS'de Türkiye ikincisi oldu! Başarısının sırrını anlattı

Çobanlık yaparak LGS'de Türkiye ikincisi oldu

Yer: Adana! Mahallelinin altınlarını alıp sırra kadem bastı, değeri dudak uçuklattı

Yer: Adana! Mahallelinin altınlarını alıp sırra kadem bastı, değeri dudak uçuklattı

Rize'de kira tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı!

Rize'de kira tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı!

Diyarbakır'da parçalanmış erkek cesedi bulundu!

Diyarbakır'da parçalanmış ceset bulundu!

Kahreden olay! Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki Esmanur'dan acı haber

Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki Esmanur'dan acı haber

Kastamonu'da trafik kazası: 9 kişi yaralandı!

Kastamonu'da trafik kazası: 9 kişi yaralandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.