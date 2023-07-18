Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim fırsatını kaçırmayın

Yaşam alanlarımızın temiz ve hijyenik olmasına önem veriyorsanız size harika bir haberimiz var: kalitesi ve dayanıklılığıyla kullanıcılarının gözdesi Homend Hurriclean Multi Siklon 1231H Süpürge kısa süreliğine 1500 TL indirimle satışta! Temizlik yapmayı daha kolay ve daha verimli hale getirmek için tasarlanan bu teknoloji harikası süpürge ile birçok farklı yüzeyde etkili temizliğin keyfini yaşayacaksınız. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

Temizlikte en iyi yardımcı: Homend Hurriclean Multi Siklon 1231H Süpürge

*Ürün özellikleri

Siklon teknolojisi: Toz ve kir partiküllerini hava akımı ile ayrıştırır ve temiz havayı dışarı atar. Bu sayede süpürme performansı artar ve filtrelerin daha uzun süre dayanması sağlanır.

Güçlü emiş: Yüksek emiş gücüne sahip motorlarla donatılmıştır. Bu sayede derinlemesine temizlik yapabilir ve zorlu kiri ve tozu kolayca çekebilir.

Farklı yüzeyler için ayarlanabilir yükseklik: Süpürülecek farklı zeminlerde (halı, parke, fayans vb.) en iyi performansı sağlamak için yükseklik ayarlarına sahip olabilir.

Toz haznesi kapasitesi: Büyük toz haznesi kapasitesine sahiptir, böylece daha az sık boşaltma gerektirebilir.

Farklı aparatlar ve başlıklar: Farklı yüzeyler veya zorlu noktalara ulaşmak için değiştirilebilir başlıklar ve aparatlarla birlikte gelir.

Süpürgenizin içindeki gelişmiş filtre sistemi, motora toz kaçmasını engeller, bӧylece motora nefes aldırır ve performansını artırır.

Otomatik kablo sarma özelliği sayesinde kablo fazlalığıyla uğraşmazsınız, bir tuşla tüm kabloyu toplarsınız.

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