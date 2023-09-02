Voleybolda Türkiye finalde kimle oynayacak? Türkiye Sırbistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finali ne zaman? Filenin Sultanları finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. A Milliler, rakibini 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Sırbistan-Hollanda maçının galibiyle mücadele edecek Türkiye, altın madalya için sahaya çıkacak. Kullanıcılar 'Türkiye finalde kimle oynayacak? ve Türkiye Sırbistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finali ne zaman?' sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Türkiye'nin 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final karşılaşması ile ilgili detaylar...

VOLEYBOLDA TÜRKİYE FİNALDE KİMLE OYNAYACAK?

Milli takım Sırbistan-Hollanda maçının galibi olan Sırbistan ile finalde karşılaşacak.

Final mücadelesi Brüksel'de olacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN 2023 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİ NE ZAMAN?

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Filenin Sultanları, 3 Eylül Pazar günü final maçına çıkacak.

Final saat 20.00'de başlayacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Palais 12'de oynanacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma öncesi 7'de 7 yapan Filenin Sultanları bu karşılaşmada da rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonada adını finale yazdırmayı başardı.

1'inci Set Sonucu: Türkiye 18-25 İtalya

2'inci Set Sonucu: Türkiye 25-23 İtalya

3'üncü Set Sonucu: Türkiye 15-25 İtalya

4'üncü Set Sonucu: Türkiye 15-25 İtalya

5'inci Set Sonucu: Türkiye 15-6 İtalya

