Volkan Ballı: Fenerbahçe taraftarının özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonu fikstür kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cemil Usta sezonunun hayırlı olmasını dileyen Ballı, “Cemil Usta sezonu hayırlı olsun. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah hepimiz için iyi bir sezon geçer. Futbolcularımız için sakatlıksız kazasız belasız sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu Fair-Play’in olduğu bir lig geçer. Hakem arkadaşlarımıza da başarılar” şeklinde konuştu.



'FENERBAHÇE TARAFTARINA ŞAMPİYONLUĞU YAŞATMAK İSTİYORUZ'

Ballı, basın mensuplarının transfer konusunda yönelttiği soruya ise, şu yanıtı verdi:

“Burada fikstür çekimindeyiz. Transfer konusuna girmeyeceğim. Önemli transferler yaptık. Başkanımız ve transfer komitesi çalışmaya devam ediyor. Eksiklere tamamlamalar devam edecek. Geçen sene bizim için iyi bir sezon olmadı. Sezonun sonlarına doğru galibiyet serisi yakaladık. Bunu bu sene farklı boyuta getirip sezonun sonunda büyük taraftarımıza özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Bunun için herkes çok çalışıyor çalışmaya devam edecek.”