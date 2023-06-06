Volkan Demirel açıklamasıyla kafaları allak bullak etti! Fenerbahçe için ilk kez konuştu

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, 37. hafta karşılaşmasında ezeli rakibine konuk olurken mücadeleden 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Ligin hem ilk yarısında hem de ikinci yarısında rakibine 3-0 mağlup olan Sarı-Lacivertliler'de, Jorge Jesus performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim haline gelirken takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

İLK KEZ KONUŞTU

Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe'de teknik direktörlük için birçok isim ortaya atılmaya devam ediyor. Adana Demirspor teknik direktörü Montella'nın yanı sıra, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek durumunda kalan Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Sarı-Lacivertliler'in efsane isimlerinden Volkan Demirel'in ismi de Fenerbahçe ile geçiyordu.

"EĞER BAŞKA BİR TAKIMA GİDERSEM..."

Konuyla alakalı ilk kez konuşan Volkan Demirel “Eğer başka bir takıma gidersem tek bir takıma giderim ve bu da Fenerbahçe olur, ama ben Hataylıların tekrar mutlu olmasını istiyorum. Ancak, şimdilik burada kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİSİ BURADA OLMAK"

"En önemlisi şu anda burada olmak." diyen Demirel, "Şimdi yeni sezona, yeni oyuncularla, yeni stadyumla ve yeniden başlamak için hazırlıklarımı yapıyorum. Şu anda Mersin'deyiz ve burası güzel bir şehir. Birçok Hataylı taraftar da Mersin'e gelebilir." şeklinde konuştu.



