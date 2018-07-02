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Volkan Demirel Ali Koç ile görüşme yapacak!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, başkan Ali Koç ile bir araya gelecek. Ali Koç ile yapacağı görüşmeden olumlu sonuç çıkması halinde Volkan Demirel, 1 yıl daha Fenerbahçe forması giyecek.

Volkan Demirel Ali Koç ile görüşme yapacak!

Sözleşmesi sona eren emektar kaptan Volkan Demirel’in, bugün başkan Ali Koç ile son bir görüşme yapması bekleniyor.

Görüşmenin olumlu geçmesi halinde tecrübeli file bekçisi, Sarı-Lacivertliler ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak ve takımla birlikte idmanlara çıkacak.

Şu anda Volkan’ın antrenmanlara katılmaması, Kameni’nin de izinli olması nedeniyle genç kaleciler Erten Ersu, Tarık Çetin ve Oytun Özdağan, A takımla idmana çıkıyor.

(Fanatik)

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Fenerbahçe volkan demirel

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kesinlikle gitmeli, artık takımın deplasmanlarda yuhalanmaması lazım. Madem ki kimya değişecek o zaman kimyayı bozan en büyük etmenlerden birini de göndereceksin.
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