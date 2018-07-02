Volkan Demirel Ali Koç ile görüşme yapacak!

Sözleşmesi sona eren emektar kaptan Volkan Demirel’in, bugün başkan Ali Koç ile son bir görüşme yapması bekleniyor.
Görüşmenin olumlu geçmesi halinde tecrübeli file bekçisi, Sarı-Lacivertliler ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak ve takımla birlikte idmanlara çıkacak.
Şu anda Volkan’ın antrenmanlara katılmaması, Kameni’nin de izinli olması nedeniyle genç kaleciler Erten Ersu, Tarık Çetin ve Oytun Özdağan, A takımla idmana çıkıyor.
(Fanatik)
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