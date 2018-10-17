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Volkan Demirel Ali Koç'tan özür dileyerek affını isteyecek!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi, Başkan Koç'la görüşmek istediğini yönetime iletti. Volkan, önce yaşananları anlatacak, sonra da bir basın toplantısıyla camiadan özür dileyip, affını isteyecek.

Volkan Demirel Ali Koç'tan özür dileyerek affını isteyecek!

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir'le oynanan lig maçından 2 gün önce Aatıf ve Nabil Dirar'la birlikte kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in, Başkan Ali Koç'la görüşmek istediği bildirildi. "Başkanım bir de beni dinle" diyerek yönetim aracılığı ile Başkan Koç'tan randevu talep eden 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, birebir yapılacak zirvede Koç'a yönetici Semih Özsoy'la aralarında yaşananları anlatacak.

ÖZÜR SONRASINDA AF BEKLİYOR

Hem yönetici Özsoy'la aralarında geçen tartışmadan, hem de daha sonra yapılan toplantıda sergilediği tavırlardan pişman olduğu öğrenilen Volkan'ın, Başkan Koç'la yapacağı görüşmenin ardından bir basın toplantısıyla camiadan özür dileyerek yönetimden affını istemeyi planladığı belirtiliyor. Sarı-Lacivertli eldiven, Başkan Koç'un FBTV'deki "Volkan'ın durumu tutumuna bağlı" şeklindeki sözleri sonrası, 11 Ekim'de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

GELECEĞİ KOÇ'UN KARARINA BAĞLI

Volkan, Başkan Koç ve Özsoy'a verdiği tepkinin takımın kötü gidişatından kaynaklandığını belirterek "Suçlu değilim ama özür dilemem gerekiyorsa özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

36 yaşındaki file bekçisi, Koç'un görüşme talebini kabul etmemesi durumunda ise ya devre arasında takımdan ayrılacağı ya da sezon sonu futbol hayatına nokta koyacağı iddia ediliyor.

(Star)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe volkan demirel

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