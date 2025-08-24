SPOR

Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için çok konuşulacak iddia!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da durumu belirsizliğini koruyan Yılmaz için birçok iddia ortaya atılırken, teknik direktör ve yorumcu Volkan Demirel çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Volkan Demirel, Galatasaray'da yaşanan Barış Alper Yılmaz kriziyle ilgili NOW Spor'da açıklamalarda bulundu.

NEOM-Barış Alper temasıyla ilgili edindiği bilgileri paylaşan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"RAKAMLARI BİLİYORUM"

"Barış Alper'e NEOM'dan bir teklif var, Galatasaray'dan da bir teklif var. Rakamları az çok biliyorum. Galatasaray'ın daha büyük beklentileri var, bu da doğru. Büyük hedefleriniz varsa Barış gibi bir oyuncuyu tutmak istersiniz. Ama satılacaksa da iyi bir bonservis bedeli bekliyorlar. Barış'a önerilen rakamlar çok cazip, bu yüzden karşılıklı açıklamalar yapıldı."

"BU İŞTEN HAYIR GELMEZ"

Barış Alper'in Kayserispor maçı kadrosuna alınmamasını transferin tamamlandığına işaret olarak yorumlayan Demirel, "Kadroya alınmadıysa bu iş bitmiş demektir. Artık bu işten hayır gelmez" dedi.

Teklifler hakkında konuşan Demirel, "NEOM'un ilk teklifi 25, ikinci teklif 35+5 milyon Euro. Barış'a önerilen rakam ise 10 milyon Euro. Galatasaray ise 60 milyon Euro istiyor" şeklinde bilgi verdi.

"OSIMHEN'İN MAAŞI RAHATSIZ EDER"

Barış Alper'in takımdan ayrılacağını düşündüğünü belirten Demirel, "Barış bence gider. Şu an kalması sağlıklı olmaz" dedi. Galatasaray'daki maaş dengesine dikkat çeken Demirel, "Osimhen'in maaşı oyuncuları rahatsız eder. Barış'ın gitmek istemesi normal. Maaş dengesini iyi kurmak lazım, bu sadece Galatasaray için değil, genel bir durum" diyerek sözlerini tamamladı.

