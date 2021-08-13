Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel, Beşiktaş - Rizespor maçı öncesi karşılaşmaya dair yorum yaptı.

Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş tamamen konsantre çıkacaktır. Geçen senenin verdiği bir özgüven var. Hocanın özgüveni var. Yeni transferlerle kadro güçlendi. Ligin açılış maçında ben bu akşam güzel bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum."

"EN GEREKSİZ TRANSFER MERT GÜNOK"

Volkan Demirel'in, "Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir." sözleri sosyal medyada olay oldu.



