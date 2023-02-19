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Volkan Demirel'den bir acı haber daha! "Mekanın cennet olsun sevgili kardeşim"

19.02.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Hatay, Malatya, Adıyaman ve diğer birçok ili derinden etkiledi. Depremde yakınlarını kaybeden ve ağlayarak yardım isteyen eski futbolcu Volkan Demirel, Christian Atsu'nun ardından diğer vefat haberlerini duyurdu.

Volkan Demirel'den bir acı haber daha! "Mekanın cennet olsun sevgili kardeşim"

Kahramanmaraş ve çevresindeki on ili etkileyen depremin ikinci haftasında enkaz çalışmalarıyla birlikte yaralı ve ölü sayısı da güncellenmeye devam ediyor. Christian Atsu'nun vefat haberiyle yıkılan Volkan Demirel hayatını kaybeden Hataysporluları peş peşe paylaştı.

"MEKANIN CENNER OLSUN SEVGİLİ KARDEŞİM"

A Takım Malzeme Sorumlusu Onur Akdeniz hayatını kaybetti. Akdeniz'e rahmet dileyen Demirel, "Çok zor zamanlardan geçiyor, çok büyük acılar yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun sevgili kardeşimiz Onur. Kalbimizdesin… Hepimizin, sevenlerinin başı sağ olsun." diye yazdı.

Volkan Demirel'den bir acı haber daha!

Mutfak personeli Suzan Berber de hayatını kaybetti. Berber'in fotoğrafını paylaşan Demirel şu ifadeleri kullandı: "Suzan kardesimiz, mekanın cennet olsun. Tüm Hatayspor camiasının, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

Volkan Demirel'den bir acı haber daha!

"ACIMIN TARİFİNİ KELİMELERE DÖKEMİYORUM"

Günlerdir enkazda olan Christian Atsu da hayatını kaybetti. Atsu ile ilgili paylaşım yapan Demirel, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." diye yazmıştı.

Volkan Demirel'den bir acı haber daha!

Ayrıca Hatayspor'dan altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, U-15 takım oyuncusu Fatih Can, U-14 takım oyuncusu Hamza Sürer de hayatını kaybetti.

Volkan Demirel'den bir acı haber daha!

Volkan Demirel'den bir acı haber daha!

Volkan Demirel'den bir acı haber daha!

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