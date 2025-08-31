SPOR

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'deki teknik adamlık görevine dair çarpıcı açıklama! ''Aykut Kocaman gelirse, yanında olmaya hazırım''

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan boşalan teknik adamlık koltuğuna ismi geçen adaylardan biri olan Volkan Demirel’den olay yaratacak açıklamalar geldi. Genç teknik adam teknik direktör için isim verdi…

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin faturası teknik direktör Jose Mourinho’ya kesilirken, yerine kimin geleceği konusunda çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertlilerin efsane kalecisi Volkan Demirel’den teknik direktörlük için çarpıcı bir çıkış geldi. İşte açıklamaları…

‘‘BİR GÜN MUTLAKA…’’

Volkan Demirel yaptığı açıklamada "Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin başına geleceğim. Fenerbahçe'den hiçbir yönetici benimle temasa geçmedi." sözlerini söyledi.

‘‘TEKNİK DİREKTÖR OLURSA YANINDAYIM’’

Demirel, "En doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık." dedi.

İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI

Öte yandan Volkan Demirel "Bence yerli bir isim gelmesi lazım. Jose Mourinho geldi ve olmadı. Daha ötesi mi var? İsmail Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Üç kere geldi ve gitti. Yine seçim var, sonra yine gidecek mi? Bunu kabul ederek mi geliyor?" açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Teknik Direktör José Mourinho Aykut Kocaman Volkan Demirel fenerbahçe
