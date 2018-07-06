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Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye: İlk iki sezon para istemiyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.07.2018 09:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de yeni sözleşme imzalamak için yönetimle görüşen Volkan Demirel, kulübün mali durumu ve FFP anlaşması sebebiyle ilk iki sezon para almak istemiyor. 3 yıllık anlaşma isteyen Volkan Demirel, maaşını son sezon almaya hazır...

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye: İlk iki sezon para istemiyorum

Fenerbahçe'de Volkan Demirel’in durumu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana hem kulüple hem de yeni teknik direktör Phillip Cocu ile bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Volkan, hem ekonomik hem de sportif konuları masaya yatırdı.

Volkan ile kulübün karşılıklı olarak görüşlerini bildirmesinin ardından beklemeye geçildi. Takımın kampına yetişmek isteyen 37 yaşındaki Volkan için bugün oldukça kritik bir gün olacak. 2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen ve 5 senedir kaptanlık yapan Volkan Demirel’in diğer tercihleri arasında ABD’ye transferi de bulunuyor. ABD’de MLS’te bazı kulüplerin Volkan’la ilgilendiği hatta irtibata geçtiği öğrenildi.

Kariyerini Fenerbahçe’de tamamlamak isteyen kaptan, yönetimden üç yıllık sözleşme istiyor. Kulübün mali durumu ve FFP anlaşması sebebiyle ilk iki sezonki maaşını erteleyebileceğini ifade eden Volkan, yönetimden haber bekliyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda ilk iki sezonluk maaşını son sezonda almaya hazır olduğunu vurgulayan file bekçisinin durumu kısa süre içinde netlik kazanacak. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
volkan demirel Fenerbahçe

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