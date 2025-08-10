Volkan Demirel'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! ''Fenerbahçe taraftarı Kerem'i kabullenir mi...'' sözleri gündem oldu

Genç teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin olası Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili Now Spor'da açıklamalar yaptı.

‘‘BENFICA’DA KALMASINI İSTERİM’’

Volkan Demirel, “Galatasaray'da oynamış olabilir. Şu an Benfica'daki performansı da çok iyi. Ben orada kalmasını daha çok tercih ederim. Bunu burada oturduğum konumumla söylüyorum” dedi.

‘‘İHTİYAÇ VAR’’

Demirel, “Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var ama Kerem mi bu oyuncu? Fenerbahçeli olarak şu an bunu yorumlayamam. Ne demek istediğimi anlamış olabilirler. Kerem'in oyunculuğuna, performansına hiçbir şey söyleyemem tabii ki” şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE TARAFTARI KEREM'İ KABULLENİR Mİ ORASI SORU İŞARETİ''

Now Spor ekranlarında yayınlanan programınn sunucusu Ersin Düzen "Kabullenmemeli mi?" sorusunu yöneltince genç teknik direktör, “Onun için bir şey diyemem anlatabildim mi? Yoksa Tümer ağabey de gitti geldi, başka arkadaşlarımız da geldi gittiler, başka takımlardan da geldiler ama Fenerbahçe taraftarı Kerem'i kabullenir mi orası soru işareti. Kerem'e saygı duyuyorum, çok da iyi oyuncu olduğunu söylüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.