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Volkan Demirel'den Harun Tekin'e destek mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.05.2019 07:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, hatalı gol yiyen Harun Tekin'e destek verdi!

Volkan Demirel'den Harun Tekin'e destek mesajı

Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle cezalı duruma düşen Volkan Demirel, takımını yalnız bırakmadı. Kaptan Volkan, mücadeleyi tribünden izledi.Maçın başlamasına kısa bir süre kala stada gelen Volkan, 90 dakikayı yakından takip etti.

Volkan, hatalı gol yiyen Harun’a da destek çıktı. Tecrübeli file bekçisi, maç sonrası takım arkadaşıyla birlikte olan bir fotoğrafını paylaştı.

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Fenerbahçe volkan demirel harun tekin Spor Toto Süper Lig

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