Volkan Demirel'den Harun Tekin'e destek mesajı

Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle cezalı duruma düşen Volkan Demirel, takımını yalnız bırakmadı. Kaptan Volkan, mücadeleyi tribünden izledi.Maçın başlamasına kısa bir süre kala stada gelen Volkan, 90 dakikayı yakından takip etti.

Volkan, hatalı gol yiyen Harun’a da destek çıktı. Tecrübeli file bekçisi, maç sonrası takım arkadaşıyla birlikte olan bir fotoğrafını paylaştı.



