Volkan Demirel'den Jorge Jesus'a Arda Güler desteği! "Biraz daha tecrübe gerekiyor"

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da Serkan Özbalta ile yollar ayrılmış ve teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirilmişti. Yeni takımının başında çalışmalarını sürdüren Demirel, futbolculuk döneminde efsanesi olduğu kulüp Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler'e verdiği süreyi değerlendiren Volkan Demirel, Portekizli teknik adam ile aynı futbol anlayışına sahip olduğunu ifade etti.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN SÖZLERİ;

"ARDA GÜLER'İN TECRÜBELENMESİ GEREK"

"Arda'nın biraz daha futbol anlamında tecrübelenmesi gerekiyor. Evet top ayağına çok yakışıyor ve görsel olarak iyi izletiyor ama bence Jesus, zamanlamayı çok iyi yapıyor"

"FUTBOL ANLAYIŞIM JESUS İLE AYNI"

"Jorge Jesus çok değerli bir teknik adam. Hocaya saygı gösterildiği için Fenerbahçe diğer sezonlardan daha iyi görünüyor. Hocanın rakibe göre sistemle çıkması çok hoşuma gidiyor. Hiçbir konuda ısrar etmiyor. Benim de futbol anlayışım bu şekilde. Yeri gelir üçlü oynarsın, yeri gelir dörtlü. Fenerbahçe şu anda taraftarlarını memnun ediyor."

FENERBAHÇE'DE JÜBİLE?

"Jübile içimde bir yara değil, bana verilebilecek bir değer değil. Sokağa çıktığımda bir Fenerbahçeli taraftarın boynuma sarılması bambaşka bir boyut."



