SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Volkan Demirel'den Jorge Jesus'a Arda Güler desteği! "Biraz daha tecrübe gerekiyor"

Volkan Demirel'den Jorge Jesus'a Arda Güler desteği! "Biraz daha tecrübe gerekiyor"

29.09.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni teknik direktörü Volkan Demirel, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yerini alan ve sarı - lacivertli kulüpte futbolu bırakan Demirel, Arda Güler ve Jorge Jesus hakkında konuştu. Volkan Demirel; Jorge Jesus'un Arda Güler'in oynama süresini iyi ayarladığını dile getirirken, kendisinin futbol anlayışının da Portekizli teknik adamla aynı olduğunu ifade etti.

Volkan Demirel'den Jorge Jesus'a Arda Güler desteği! "Biraz daha tecrübe gerekiyor"

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da Serkan Özbalta ile yollar ayrılmış ve teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirilmişti. Yeni takımının başında çalışmalarını sürdüren Demirel, futbolculuk döneminde efsanesi olduğu kulüp Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler'e verdiği süreyi değerlendiren Volkan Demirel, Portekizli teknik adam ile aynı futbol anlayışına sahip olduğunu ifade etti.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN SÖZLERİ;

"ARDA GÜLER'İN TECRÜBELENMESİ GEREK"

arda_guler_icin_13475_800

"Arda'nın biraz daha futbol anlamında tecrübelenmesi gerekiyor. Evet top ayağına çok yakışıyor ve görsel olarak iyi izletiyor ama bence Jesus, zamanlamayı çok iyi yapıyor"

"FUTBOL ANLAYIŞIM JESUS İLE AYNI"

AA-20220822-28707257-28707249-FENERBAHCE_ADANA_DEMIRSPOR

"Jorge Jesus çok değerli bir teknik adam. Hocaya saygı gösterildiği için Fenerbahçe diğer sezonlardan daha iyi görünüyor. Hocanın rakibe göre sistemle çıkması çok hoşuma gidiyor. Hiçbir konuda ısrar etmiyor. Benim de futbol anlayışım bu şekilde. Yeri gelir üçlü oynarsın, yeri gelir dörtlü. Fenerbahçe şu anda taraftarlarını memnun ediyor."

FENERBAHÇE'DE JÜBİLE?

4bfbde9657204c419b3ca526c665ab3d

"Jübile içimde bir yara değil, bana verilebilecek bir değer değil. Sokağa çıktığımda bir Fenerbahçeli taraftarın boynuma sarılması bambaşka bir boyut."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş maçı öncesi Jorge Jesus için olay iddia! Brezilyalılar dedikoduyu bırakmıyor...Beşiktaş maçı öncesi Jorge Jesus için olay iddia! Brezilyalılar dedikoduyu bırakmıyor...
Her 6 dakikada 1 gol! Dünya bunu konuşuyorHer 6 dakikada 1 gol! Dünya bunu konuşuyor
Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razıTrabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Volkan Demirel Arda Güler Jorge Jesus fenerbahçe spor Süper Lig Oktay Kaynarca atakaş spor toto spor tot süper li spor to ekipleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

Asgari ücret için 9.900 TL iddiaları gündem olmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı yayında EYT ve asgari ücret zammı için kritik sözler! ‘Şüpheniz olmasın’

Asgari ücret için 9.900 TL iddiaları gündem olmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı yayında EYT ve asgari ücret zammı için kritik sözler! ‘Şüpheniz olmasın’

Burak Yılmaz bombaladı!

Burak Yılmaz bombaladı!

Arda Güler için 2 milyon Euro teklif! Fenerbahçe, 1 milyon Euro'da ısrarcı...

Arda Güler için 2 milyon Euro teklif! Fenerbahçe, 1 milyon Euro'da ısrarcı...

''Mesut Özil'in futbol hayatı bitti'' Canlı yayında şoke eden açıklama...

''Mesut Özil'in futbol hayatı bitti'' Canlı yayında şoke eden açıklama...

Arda Turan teknik direktör oluyor! Galatasaray harekete geçti...

Arda Turan teknik direktör oluyor! Galatasaray harekete geçti...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.