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Volkan Demirel'den maç sonu hakem isyanı! "Galiptir bu yolda mağlup"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2024 23:31
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Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI

"GOLDE FAUL OLABİLİR!"

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"Galiptir bu yolda mağlup. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya gelmeden önce söyledim, onlardan ne istediğimi, anlattıklarımı uygulamalarını... Galatasaray'a karşı bu sene burada böyle mücadele eden bir takım hatırlamıyorum. İstediğimiz her şeyi yaptılar, duran toptan bir gol var, belki faul olabilir. Rivas'ın arkadan itildiği bir pozisyon var, penaltı olabilir mi, olabilir bir şey diyemem. Golde ofsayt var mı, çizdiler baktılar, herhalde var. Yenildiğimiz halde takımıma çok teşekkür ediyorum. Çok mücadele ettiler. Bu takım bu sezon çok şeyle mücadele ettiler. Bir sürü içimizde ilgilendiğimiz sorun var. Buraya çıkıp bu mücadeleyi veriyorlarsa bu çocukları tebrik etmek lazım. Çok iyi bir duruş sergiledik. İnşallah izleyenler de beğenmiştir."

"AJİTASYON YAPMAK İSTEMİYORUM"

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"Bizim için ligde kalmak şampiyonluk kadar değerlidir. Malum süreçlerden geçtik, ajitasyon yapmak istemiyorum. İnşallah başaracağız. Bu grup, bu çocuklar hak ediyor. Bir sürü sorun var. Değinmek istemiyoruz. Bunlar bizim sorunlarımız var. Sahada duruş göstermek oyuncularıma çok yakıştı."

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