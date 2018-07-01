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Volkan Demirel'den Muslera paylaşımı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 01.07.2018 09:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Volkan Demirel'den, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya tebrik geldi.

Volkan Demirel'den Muslera paylaşımı

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanan ve Uruguay'ın Portekiz'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından, Instagram'daki hikayesinden Muslera ile olan bir fotoğrafını paylaşan Volkan Demirel, "Congratulations bro (Tebrikler kardeşim)" yazarak meslektaşını kutladı.

Fernando Muslera'dan da Volkan Demirel'e aynı şekilde cevap geldi. Uruguaylı kaleci, tecrübeli file bekçisine Instagram'daki hikayesinden, "Teşekkürler abi" yazarak yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası volkan demirel muslera Uruguay Portekiz

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