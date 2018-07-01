Volkan Demirel'den Muslera paylaşımı

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanan ve Uruguay'ın Portekiz'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından, Instagram'daki hikayesinden Muslera ile olan bir fotoğrafını paylaşan Volkan Demirel, "Congratulations bro (Tebrikler kardeşim)" yazarak meslektaşını kutladı.
Fernando Muslera'dan da Volkan Demirel'e aynı şekilde cevap geldi. Uruguaylı kaleci, tecrübeli file bekçisine Instagram'daki hikayesinden, "Teşekkürler abi" yazarak yanıt verdi.
Trezeguet Inter'e transfer olup, Parma'ya kiralanıyor!
"Fenerbahçe'ye giderse salaktır!"
Karabükspor Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı
Inter Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
Wilshere transferinde Mesut Özil etkisi
Alvaro Negredo Al Ittihad'a transfer oluyor!
Ahmet Dursun Tokatspor yönetim kuruluna seçildi!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı Guti oldu!
16 yaşında dünya devine imza attı!
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum