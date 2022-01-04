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Volkan Demirel'den onay çıktı! Fenerbahçe resmen önerdi...

04.01.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle istikrarlı bir performans sergileyen Fatih Karagümrük'te Max Meyer sürprizi yaşanıyor. Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü veremeyen Meyer, Sarı-Lacivertli teknik ekip tarafından transfer listesine koyuldu ve Fatih Karagümrük'e önerildi. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken devre arasında Max Meyer'in Fatih Karagümrük'e transfer olabileceği öğrenildi.

Volkan Demirel'den onay çıktı! Fenerbahçe resmen önerdi...
Max Meyer

Max Meyer

ALM Almanya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Volkan Demirel hamlesiyle tekrar çıkışa geçen Fatih Karagümrük devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü yakalayamayan Max Meyer'in transfer listesine konulmasının ardından Fatih Karagümrük'e önerilmesi Volkan Demirel ve ekibi tarafından olumlu karşılandı. İşte detaylar...

KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

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Devre arası transferi için bir orta saha arayan Volkan Demirel'in Max Meyer transferine sıcak baktığı ve onay verdiği öğrenildi. Kulüplerin anlaşması durumunda Meyer'in 6 aylığına kiralık olarak transfer olabileceği öğrenildi.

10 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Max Meyer, 1 gollük performans sergiledi. Sarı-Lacivertliler ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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