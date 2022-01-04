Volkan Demirel'den onay çıktı! Fenerbahçe resmen önerdi...

Volkan Demirel hamlesiyle tekrar çıkışa geçen Fatih Karagümrük devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü yakalayamayan Max Meyer'in transfer listesine konulmasının ardından Fatih Karagümrük'e önerilmesi Volkan Demirel ve ekibi tarafından olumlu karşılandı. İşte detaylar...

KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

Devre arası transferi için bir orta saha arayan Volkan Demirel'in Max Meyer transferine sıcak baktığı ve onay verdiği öğrenildi. Kulüplerin anlaşması durumunda Meyer'in 6 aylığına kiralık olarak transfer olabileceği öğrenildi.

10 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Max Meyer, 1 gollük performans sergiledi. Sarı-Lacivertliler ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro.



