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Volkan Demirel'den Yedlin'e: Hiçbir şeyi bilmiyor

25.10.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında büyük heyecana sahne olan derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 yenmeyi başardı ve 3 puanı alarak zirve takibini sürdürdü. Spor yorumcusu Volkan Demirel, Galatasaray'da forma giyen Yedlin hakkında flaş ifadeler kullandı.

Volkan Demirel'den Yedlin'e: Hiçbir şeyi bilmiyor
DeAndre Yedlin

DeAndre Yedlin

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig 'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray 'ı ağırladı. Büyük bir heyecana sahne olan derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 yenmeyi başardı ve 3 puanı alarak zirve takibini sürdürdü. Galibiyetin mimarı ise 2 gol birden kaydeden Cyle Larin oldu. Galatasaray'da Mostafa Mohamed 81. dakikada penaltı kaçırdı ve beraberlik şansından yararlanamadı.

YEDLIN'E İLGİNÇ SÖZLER

Volkan Demirel, “Yedlin, durması gereken yeri bilmiyor. Saha içinde hiçbir şeyi bilmiyor. Golleri de onun yüzünden yediler zaten. Sahada yok." dedi.

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Galatasaray Futbol Kulübü DeAndre Yedlin
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