Volkan Demirel'den Yedlin'e: Hiçbir şeyi bilmiyor

Süper Lig 'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray 'ı ağırladı. Büyük bir heyecana sahne olan derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 yenmeyi başardı ve 3 puanı alarak zirve takibini sürdürdü. Galibiyetin mimarı ise 2 gol birden kaydeden Cyle Larin oldu. Galatasaray'da Mostafa Mohamed 81. dakikada penaltı kaçırdı ve beraberlik şansından yararlanamadı.

YEDLIN'E İLGİNÇ SÖZLER

Volkan Demirel, “Yedlin, durması gereken yeri bilmiyor. Saha içinde hiçbir şeyi bilmiyor. Golleri de onun yüzünden yediler zaten. Sahada yok." dedi.

