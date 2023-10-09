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Volkan Demirel, EURO 2032'yi bekliyor! 'Geceden beri gözüme uyku girmedi!'

09.10.2023 21:26 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Elçisi Volkan Demirel, UEFA'da gerçekleştirilecek toplantı sonrasında 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğini İtalya ile birlikte alacaklarına inandığını söyledi.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrindeki merkezinde TFF heyeti ile İtalyan Futbol Federasyonu heyetlerinin, UEFA Yönetim Kurulu'na yapılacak sunumu öncesinde son hazırlık toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, şöyle konuştu:

"BUFFON HER ZAMAN BİR NUMARADIR"

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"Öncelikle şunu söyleyebilirim, ülkem adına çok mutlu ve gururluyum. Büyük bir organizasyonda adımızın geçmesi, Türk bayrağının dalgalanması, benim bir Türk evladı olarak çok büyük mutluluğum ve gururum. İnşallah hem de İtalya ile beraber çok güzel bir organizasyona hazırlanacağız, hem İtalya hem biz en iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'na gelen misafirleri ağırlayacağız. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. İçeride güzel bir toplantı oldu, Buffon da benim hem karşılıklı oynadığım hem de onu izlerken keyif aldığım, gelmiş geçmiş, aklımın erdiği kadarıyla en beğendiğim kalecilerden bir tanesi. Benim için Buffon her zaman bir numaradır. İçeride onunla güzel bir diyalog yaşadık. O da çok heyecanlı, çok mutlu. İnşallah İtalya ile Türkiye çok güzel bir organizasyonda bir araya gelecek ve bütün futbolseverleri buluşturacak."

"ELÇİ KABUL EDİLMEK MUTLULUK VERİCİ"

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Türkiye'yi temsilen futbol elçisi olmanın büyük bir gurur olduğunun altını çizen Demirel, "Futbol elçisi olmak, şu an burada olmaktan çok mutluyum, onurluyum, gururluyum. Türkiye'yi nerede olursa olsun temsil etmek benim için büyük bir gururdur. İçinde futbolun olduğu böyle büyük bir organizasyonda elçi olarak kabul edilmek, bu görevin bana verilmesi son derece mutluluk verici. Buradan Sayın Federasyon Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Zor günler yaşadık, her zaman yanımızdaydı, desteğini hiç esirgemedi. Şu an sahadaysak, onun en büyük etkenlerinden biri Sayın Başkanımdır. Bu unvan için çok teşekkür ederek kabul ettim." ifadelerini kullandı.

"GECE BOYUNCA UYUMADIM"

Volkan Demirel, 10 Ekim gününde UEFA'da yapacağı konuşma hakkında ise, "Konuşmamız var, Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu ve misafirperverliğini bilenler biliyor. Bu turnuvayla birlikte bunu daha iyi anlatacağımızı biliyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak. İnsanımız ve kültürümüzle çok güzel bir ülkeyiz. İnşallah ülkemiz, bayrağımız bu tarz turnuvalarda daha çok dalgalanır. Çok büyük gün, dün geceden beri uyumadım. Bu gece de uyuyacağımı tahmin etmiyorum. Heyecan, mutluluk hepsi bir arada inşallah gönlümüze göre bir durum söz konusu olur. " açıklamasında bulundu.

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İsviçre UEFA Volkan Demirel aday türkiye futbol federasyonu erden

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