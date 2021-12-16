Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük, Farioli ile yolların ayrılmasının ardından önceliğini belirledi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yorumculuk yapan Volkan Demirel'in VavaCars Fatih Karagümrük ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.

Öte yandan Volkan Demirel'in VavaCars Fatih Karagümrük'ün başına geçmesi halinde ilk 'teknik direktörlük' tecrübesi olacak.

