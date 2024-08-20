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Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin kapısından dönen yıldızı açıkladı! Comolli her şeyi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.08.2024 16:17
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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, zamanında gerçekleşmeyen bir transfer itirafında bulundu. Demirel, sarı - lacivertlilerin kapısından dönen yıldız ismi açıklarken, transferin neden gerçekleştirmediğini de anlattı. İşte detaylar...

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin kapısından dönen yıldızı açıkladı! Comolli her şeyi...

Uzun yıllar Fenerbahçe kalesini koruyan ve birçok başarıda payı olan sarı - lacivertlilerin efsane ismi Volkan Demirel, Asist Analiz Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'BEN VARKEN BU KULÜBE GİREMEZ'

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Aktif futbol kariyerine son verdikten sonra Eylül 2019 ile Temmuz 2021 yılları arasında Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yaptığı süreçte sarı-lacivertliler için oyuncu izlediğini söyleyerek şunları aktardı: "Malang Sarr hakkında rapor hazırladım. O zaman Comolli, her şeyi çok bilen sportif direktörümüzün yanına gittim ve alalım dedim. Bana 'Ben varken bu kulübe giremez.' dedi. Çok üzülmüştüm. Oyuncu Chelsea gördü daha sonra."

'GİTMEMELİYDİ'

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Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara da değinen Demirel "Ali Koç'un oraya gitmemesi gerekiyordu. Birinin, 'Dur başkan ben giderim.' demesi lazımdı. Giderken kimse farketmiyor, dönüşte oraya gittiğiniz görülünce de ister istemez taraftar bu.",

'TARAFTAR HER ZAMAN HAKLIDIR'

"Parasını biriktirmiştir, harçlığından kesmiştir, babasından para almıştır, ben de yaptım bunları. Fenerbahçe maçına gitmek için okul da kırdım, babamın cebinden harçlık da aldım. Taraftar her zaman haklıdır. Taraftar ister, küfreder, bağırır, atar. Yapılması gerekiyor mu? Hayır, ama bu ortama girildiği zaman, o stadyumda bunlar oluyor, her yerde oluyor."

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Ali Koç Volkan Demirel Damien Comolli fenerbahçe
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