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Volkan Demirel: Galatasaray taraftarından rica ediyorum

18.10.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yapan Galatasaray'da moraller yerine geldi. Mücadelenin ardından Volkan Demirel'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

Volkan Demirel: Galatasaray taraftarından rica ediyorum
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sezon başında yediği hatalı goller sonrasında eleştiri oklarının hedefi haline gelen Muslera galibiyette önemli rol oyandı. Kurtarışlarıyla 3 puana katkı sağlayan Uruguaylı eldivene Volkan Demirel'den de övgü aldı.

"MUSLERA'NIN KIYMETİNİ BİLİN"

Muslera'nın sarı kırmızılı camia için büyük bir değer olduğunu kaydeden Demirel, "Muslera, Galatasaray için bir değerdir. Bu takımın kaptanıdır. Galatasaray bugün Muslera sayesinde üç puanı aldı. Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Muslera'nın kıymetini bilin. Bazı eleştiriler oldu ama bugün olmasa sonuç farklı olurdu." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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