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Volkan Demirel iddialarına Ankaragücü'nden resmi açıklama geldi!

08.03.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas ile yolların ayrılmasının ardından görevin başına kimin geçeceği büyük merak konusu olmuştu. Adı Ümit Milli Takım ile anılan Volkan Demirel'in Pendikspor-Tuzlaspor maçında tribünde yer alması dikkat çekmişti. Ankaragücü konusunda da iddiaları ciddileşen Volkan Demirel için başkent cephesinden resmi açıklama geldi.

Volkan Demirel iddialarına Ankaragücü'nden resmi açıklama geldi!

Türkiye U21 Milli Takımı'nda Tolunay Kafkas ile yolların ayrılması sonrası, yeni hocanın kim olacağı konusunda birçok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Volkan Demirel'in adı sık sık geçtikten sonra tecrübeli çalıştırıcının tribünde görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

PENDİK-TUZLA MAÇINI İZLEDİ

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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Pendikspor-Tuzlaspor maçını yerinde takip eden Volkan Demirel'in bu maçı neden izlediğine dair bir açıklama yapılmamıştı.

ANKARAGÜCÜ İDDİALARINA CEVAP GELDİ

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Ankaragücü iddiaları için başkent ekibinin başkanı Ajansspor'a konuştu. Faruk Koca, "Volkan Hoca görüşmemiz olmadı. Volkan Hoca gündemimizde değil. Sedat Ağçay'la yolumuza devam edeceğiz. Yönetim kurulu Sedat Ağçay ile yola devam etme kararı aldı. Sedat Ağçay futbolu bıraktıktan sonra hep takım içindeydi. Biz de onu bırakmadık. Sonra da yardımcı hoca oldu. Şöyle bir atmosfer oluştu; futbolcularda onu istiyor." dedi.

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