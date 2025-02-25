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Volkan Demirel ile Galatasaraylı yönetici arasında gerilim! Mourinho'nun 'Maymun gibi zıplıyorlar' sözleri olay yarattı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2025 10:05
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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maç sonunda ortaya çıkan konuşmalar derbinin önüne geçti. Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesindeki hareketlere "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri ortalığı karıştırmıştı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile Volkan Demirel arasında yaşanan konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Volkan Demirel ile Galatasaraylı yönetici arasında gerilim! Mourinho'nun 'Maymun gibi zıplıyorlar' sözleri olay yarattı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes Maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter” ifadelerini kullanmıştı. Sarı-kırmızılılar bu sözler sonrası suç duyurusunda bulunacağını ifade etmişti.

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GALATASARAY, MOURINHO İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

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Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz" denildi.

Mourinho ne demişti?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbinin adından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi" ifadelerini kullanmıştı.

VOLKAN DEMİREL İLE ERAY YAZGAN ARASINDA GERİLİM

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TV 100'de yayınlanan programa bağlanan Eray Yazgan, Mourinho'nun ırkçılık yaptığını ve ceza alması gerektiğini savundu. O sırada araya giren Volkan Demirel, "Ben Mourinho'nun ırkçılık yaptığını düşünmüyorum. Az önce algıdan bahsettiniz. Bence algıyı şu anda siz yapıyorsunuz. Bize neler neler söylüyorlar. Şimdi sana buradan bir şey söylerim, olay uzar gider..." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Okan buruk şampiyonluk kutlamasında Fener'e belden aşağı küfür ettiğini ne çabuk unuttunuz?
terbiyesiz volkan senin dengin mi yönetici
bunlarda herkese suç duyurusu yapıyorlar
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