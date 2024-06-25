SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Volkan Demirel'in acı günü! Babası Ali Hacı Demirel vefat etti

Volkan Demirel'in acı günü! Babası Ali Hacı Demirel vefat etti

25.06.2024 19:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel (71) Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Volkan Demirel'in acı günü! Babası Ali Hacı Demirel vefat etti

Akyarlar Mahallesi’nde yaşayan eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel, saat 16.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle evinde fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

_72474 (1)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Hacı Demirel yaşamını yitirdi.

_72474

Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, aldığı acı haber karşısında derin üzüntü yaşadı. Ali Hacı Demirel’in cenazesi defin için havayoluyla İstanbul’a gönderileceği belirtildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler açıklaması! "Kararı ben vermedim"Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler açıklaması! "Kararı ben vermedim"
Beşiktaş yıldız ismi KAP'a bildirdi! Beşiktaş yıldız ismi KAP'a bildirdi!
Kırkpınar'da skandal! Pehlivanlar başkaldırdı: Güreşmiyoruz!Kırkpınar'da skandal! Pehlivanlar başkaldırdı: Güreşmiyoruz!
Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel
En Çok Okunan Haberler
Kenya'da Parlamento'yu ateşe verdiler! Gerçek mermiler kullanıldı: En az 5 kişi öldü

Kenya'da Parlamento'yu ateşe verdiler! Gerçek mermiler kullanıldı: En az 5 kişi öldü

Arda Güler de veda etti! 'Teşekkürler kaptan'

Arda Güler de veda etti! 'Teşekkürler kaptan'

Yer: Bursa! Önce ağabeyini bıçakladı sonra da balkonda harakiri yaptı

Yer: Bursa! Önce ağabeyini bıçakladı sonra da balkonda harakiri yaptı

Beşiktaş yıldız ismi KAP'a bildirdi!

Beşiktaş yıldız ismi KAP'a bildirdi!

Kırkpınar'da skandal! Pehlivanlar başkaldırdı: Güreşmiyoruz!

Kırkpınar'da skandal! Pehlivanlar başkaldırdı: Güreşmiyoruz!

Volkan Demirel'in acı günü

Volkan Demirel'in acı günü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.