Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den duygusal paylaşım

Fenerbahçe’nin Volkan Demirel ile sözleşme yenilememe kararı almasının ardından tecrübeli file bekçisinin eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertli kulüp 37 yaşındaki Volkan Demirel’in kariyerine teknik ekipte devam edeceğini duyururken oyuncu için jübile maçı tertip edileceğini belirtti.

17 yıllık Fenerbahçe kariyeri noktalanan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel de konuyla ilgili Instagram’dan bir paylaşımda bulunurken duygu dolu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel’in o yazısı:





