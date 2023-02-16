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Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasına dudak uçuklatan rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...

16.02.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Dün gece tüm kanalların ortak yayın yaptığı ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasında toplanan bağışlar depremzedelere ulaştırılacak. Yardım kampanyasında açık artırma ile satışa çıkarılan Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması ise ciddi bir rakamla Esra Erol'un eşi tarafından satın alındı...

Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasına dudak uçuklatan rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin yaraları hep birlikte sarılmaya çalışılıyor. Dün gece tüm kanalların ortak yayın yaptığı Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına rekor bağışlar yapıldı. Yardım kampanyasında açık artırma ile satışa sunulan Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması da yeni sahibini buldu. Forma ciddi bir rakamla Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in oldu....

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DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması yardım kampanyası kapsamında açık artırma ile satışa sunuldu. Esra Erol'un eşi Ali Özbir o formayı 300 bin TL'ye satın aldı...

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GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Volkan Demirel depremin ilk günü canlı yayın açarak yardım istemişti. Hatay'da durumun çok kötü olduğunu ifade eden Volkan Demirel, yetkililere seslenmişti.

BAĞIŞ REKORU KIRILDI

Tüm Türkiye'nin depremzedeler için seferber olduğu gecede bağış rekorları kırıldı. Daha programın ilk saatinde 55 milyar TL bağış rakamına ulaşıldı. Yeni günün ilk saatlerinde ise ulaşılan bağış rakamı 115 milyar TL'yi aştı.

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