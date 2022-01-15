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Volkan Demirel'in öğrencileri, 10 kişiyle güldü! Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

15.01.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Pesic ve Salih Dursun'un golleriyle kazanan Volkan Demirel'in öğrencileri, 77. dakikada Zukanovic'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Volkan Demirel'in öğrencileri, 10 kişiyle güldü! Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan İstanbul ekibi, puanını 30'a yükseltti ve 10. sıraya yerleşti.

7 YIL SONRA SÜPER LİG'DE GOLLE TANIŞTI

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün gollerini 31. dakikada Aleksandar Pesic ile 75. dakikada Salih Dursun kaydetti. Dursun, 7 yıl sonra Süper Lig'de gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan İstanbul ekibinde 77. dakikada Zuhankovic kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Fatih Karagümrük'ün Sırp forveti Aleksandar Pesic ise bu sezon toplam 12 gole katkı vererek takımın değişilmez ismi oldu.

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Çaykur Rizespor
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