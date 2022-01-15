Volkan Demirel'in öğrencileri, 10 kişiyle güldü! Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan İstanbul ekibi, puanını 30'a yükseltti ve 10. sıraya yerleşti.
Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün gollerini 31. dakikada Aleksandar Pesic ile 75. dakikada Salih Dursun kaydetti. Dursun, 7 yıl sonra Süper Lig'de gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan İstanbul ekibinde 77. dakikada Zuhankovic kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Fatih Karagümrük'ün Sırp forveti Aleksandar Pesic ise bu sezon toplam 12 gole katkı vererek takımın değişilmez ismi oldu.
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