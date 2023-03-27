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Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' dediği Bertuğ Yıldırım Ümit Milli Takım'da şov yaptı! 8 dakikada 2 gol

27.03.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Milli Futbol Takımımız hazırlık mücadelesinde Kosova ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye oldukça hızlı bir şekilde başlayan Ay-Yıldızlılar henüz 8'nci dakikada rakibi karşısında 2-0 öne geçmeyi başarırken, goller genç golcü Bertuğ Yıldırım'ın ayağından gelirken Yıldırım performansıyla alkış topladı. İşte detaylar...

Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' dediği Bertuğ Yıldırım Ümit Milli Takım'da şov yaptı! 8 dakikada 2 gol
Bertuğ Yıldırım

Bertuğ Yıldırım

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fraport TAV Antalyaspor
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Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kosova ile karşı karşıya geldi. Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Ay Yıldızlılar'ın üstünlüğü ile tamamlanırken, Hatayspor'un ligden çekilmesi sonrası sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralık olarak giden 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım karşılaşmaya damga vurdu.

8 DAKİKA YETTİ!

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Genç oyuncu, 2 ve 8'nci dakikada attığı gollerle millileri 2-0 öne geçirmeyi başarırken oyunuyla da büyük alkış topladı.

59 DAKİKA SAHADA KALDI

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Mücadeleye ilk 11'de başlayan golcü oyuncu 59 dakika sahada kalırken, yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

VOLKAN DEMİREL 'YENİ HAALAND' DEMİŞTİ!

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Öte yandan Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel genç oyuncu için "Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var. Bunu çok iyi kullanırsa onda da çok iyi bir mesafe kat edeceğiz. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, İbrahimoviç... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa... Biz yolu göstereceğiz. Bertuğ da yürürse eğer o da Türk futbolu adına çok büyük kazanç olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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