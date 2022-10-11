Volkan Demirel, onun yerine göreve gelmişti! Serkan Özbalta'nın yeni adresi Sakaryaspor oldu...

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, Teknik Direktör İlker Püren ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Sakaryaspor bu kez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Serkan Özbalta!” ifadelerine yer veridi.

VOLKAN DEMİREL, ÖZBALTA YERİNE GELMİŞTİ

Serkan Özbalta, son olarak Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da görev yapmış ancak gelen kötü sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.

Volkan Demirel de Özbalta'nın yerine göreve gelmiş ve 2 maçta 2 galibiyet almıştı.

