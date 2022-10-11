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Volkan Demirel, onun yerine göreve gelmişti! Serkan Özbalta'nın yeni adresi Sakaryaspor oldu...

11.10.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sezona başlanan teknik direktör Serkan Özbalta ile yollar 7. hafta sonrasında ayrılmıştı. Özbalta'nın yerine Volkan Demirel göreve getirilmişti. Serkan Özbalta'nın ise yeni adresi belli oldu. İlker Püren ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Özbalta'nın takımın başına geçtiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Volkan Demirel, onun yerine göreve gelmişti! Serkan Özbalta'nın yeni adresi Sakaryaspor oldu...

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, Teknik Direktör İlker Püren ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Sakaryaspor bu kez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Serkan Özbalta!” ifadelerine yer veridi.

VOLKAN DEMİREL, ÖZBALTA YERİNE GELMİŞTİ

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Serkan Özbalta, son olarak Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da görev yapmış ancak gelen kötü sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.

Volkan Demirel de Özbalta'nın yerine göreve gelmiş ve 2 maçta 2 galibiyet almıştı.

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