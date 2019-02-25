Volkan Demirel, Skrtel ve Tolgay, seremonide eşofman üstlerini çocuklara verdi

8 Japon basın mensubunun yanı sıra 1 Şili'li 1 de İspanyol gazeteci, derbi mücadeleyi Vodafone Park'ta takip etti. Özellikle Shinji Kagawa'nın transfer olmasından sonra Japon medyası, Beşiktaş maçlarında yoğun ilgi gösteriyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesinde Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, tecrübeli savunmacı Martin Skrtel ve Tolgay Arslan, seremoni sırasında üşüyen çocuklara eşofman üstlerini verdiler.

Futbolcular, Fenerbahçe derbisinin seremonisine "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktı. Örnek bir davranışa imza atan siyah-beyazlılar, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 800 binden fazla epilepsili bireyin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

KAGAWA'YA DESTEK

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Siyah-beyazlı forma altında ilk kez 11'de sahaya çıkan Shinji Kagawa için pankart açan ve yoğun tezahüratlarda bulunan taraftarlar ayrıca Japon futbolcu için maske yaptırdı.

Siyah-beyazlı tribünler devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye giden Tolgay Arslan'a da dürümlü tepki gösterdi.





