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Volkan Demirel, Skrtel ve Tolgay, seremonide eşofman üstlerini çocuklara verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.02.2019 22:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Volkan Demirel, Martin Skrtel ve Tolgay Arslan, seremoni sırasında üşüyen çocuklara eşofman üstlerini çıkarıp giydirdi.

Volkan Demirel, Skrtel ve Tolgay, seremonide eşofman üstlerini çocuklara verdi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesinde Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, tecrübeli savunmacı Martin Skrtel ve Tolgay Arslan, seremoni sırasında üşüyen çocuklara eşofman üstlerini verdiler.

Abdullah Çevrim için saygı duruşunda durulduğu sırada önlerinde duran çocukların üşüdüğünü gören 3 futbolcu, üstlerinde bulunan eşofmanları çıkararak çocuklara giydirdi.

DIŞ BASINDAN 10 GAZETECİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maça dış basından 10 basın mensubu akredite yaptırdı.

8 Japon basın mensubunun yanı sıra 1 Şili'li 1 de İspanyol gazeteci, derbi mücadeleyi Vodafone Park'ta takip etti. Özellikle Shinji Kagawa'nın transfer olmasından sonra Japon medyası, Beşiktaş maçlarında yoğun ilgi gösteriyor.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR EPİLEPSİYE DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalığına dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin, Dünya Epilepsi Günü kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği toplumsal farkındalık projesi 'Epilepsi İçin Bak'a destek verdi.

Futbolcular, Fenerbahçe derbisinin seremonisine "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktı. Örnek bir davranışa imza atan siyah-beyazlılar, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 800 binden fazla epilepsili bireyin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

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KAGAWA'YA DESTEK

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Siyah-beyazlı forma altında ilk kez 11'de sahaya çıkan Shinji Kagawa için pankart açan ve yoğun tezahüratlarda bulunan taraftarlar ayrıca Japon futbolcu için maske yaptırdı.

Siyah-beyazlı tribünler devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye giden Tolgay Arslan'a da dürümlü tepki gösterdi.

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Fenerbahçe volkan demirel Martin Skrtel tolgay arslan

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