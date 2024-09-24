Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

Süper Lig'de yeni sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve ilk 6 maçının 5'ini kaybeden bir maçta ise berabere kalan Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile yollarını ayırmıştı.

Sporx'in haberine göre Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, Volkan Demirel ile bir araya geldi.

İLK GÖRÜŞME SAĞLANDI

Teknik direktör aday listesinin ilk sırasına yazdığı Volkan Demirel ile temasa geçti. Her iki tarafın görüş alışverişinde olduğu ve önümüzdeki süreçte detayların netleşeceği öğrenildi.

SON OLARAK HATAYSPOR'U ÇALIŞTIRDI

42 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

Volkan Demirel, Hatayspor ile yollarını 3 Mayıs'ta ayırmıştı.