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Volkan Demirel tesisleri gezmişti! Depremden günler sonra paylaşım geldi..

03.04.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda üst üste küme düşerek Süper Lig'den TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Akhisarspor, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli yüzyılın deprem felaketleri sonrası bu sezonluğuna Süper Lig'den çekilen Hatayspor'a çağrı yapmıştı. Başkan Özay Alkan, Hatayspor'u yeni sezonda iç saha maçlarını Akhisar Stadı'nda oynamak için ilçeye davet etmişti. Volkan Demirel de Ege ekibinin tesislerini gezmişti. Genç teknik adamdan günler sonra paylaşım geldi.

Volkan Demirel tesisleri gezmişti! Depremden günler sonra paylaşım geldi..

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 1 gün önce Süper Lig'de Yeni Hatay Stadı'ndaki Kasımpaşa maçının 90+7'nci dakikasında takımının galibiyet golünü atan Hataysporlu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut, 6 Şubat sabaha karşı saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde Antakya'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalıp hayatlarını kaybetmişti.

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Hataylı bazı futbolcular ve antrenörler, aynı enkazdan ilk gün kendi imkanlarıyla çıkmıştı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremin ardından sosyal medyada yaptığı çağrıyla bölgedeki yıkımın büyüklüğünü duyurup yardım çağrısı yapmıştı. Felaketin ardından Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yanı sıra büyük yıkım yaşayan 11 ildeki birçok takım bu sezonluğuna ligden çekildi.

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Son yıllarda üst üste küme düşerek Süper Lig'den TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Akhisarspor, Hatayspor'a çağrıda bulunmuştu. Geçen ay düzenlenen olağanüstü kongrede göreve gelen Başkan Özay Alkan, Hatayspor'u yeni sezonda iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamak için ilçeye davet etmişti. Volkan Demirel de Ege ekibinin tesislerini gezmişti. Genç teknik adamdan uzun süre sonra ilk kez paylaşım geldi.

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Depremden günler sonra bir paylaşım yapan Demirel, şu ifadeleri kullandı;

"Hatay ve Hatayspor camiası olarak zor zamanlardan geçtik. Bu süreçte yanımızda olan sizlere çok teşekkür ederiz. Gelecek sezon çalışmaları ve planlaması için bizleri davet eden, yardımcı olmak isteyen Akhisarspor başkanı sayın Özay Alkan ve Akhisar halkına, Tirespor, Tirespor yöneticileri ve Tire halkına çok teşekkür ederiz. Destekleriniz bizleri çok mutlu etti. Gelecek sezon için çalışmalara başlıyor, Hatay ve Hatayspor için en iyi şekilde hazırlamayı diliyoruz."

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